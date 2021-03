La fiscal General del Estado, Dolores Delgado, se ha referido en una entrevista en la cadena Ser a su encuentro con el periodista Eduardo Inda la semana pasada. Delgado ha afirmado que después de las Navidades decidió "retomar" su agenda con los medios de comunicación y en el orden que la había dejado por la pandemia y que se entrevistó con OKdiario "porque forma parte de los medios de comunicación". "La entrevista con OkDiario viene desde septiembre. He tenido que ir posponiendo muchas entrevistas. Pasadas las navidades decidí retomar mi agenda [...] Vamos a un espacio más o menos tranquilo donde yo acudo a comer entresemana y vamos a estar tranquilos". ha explicado Delgado a la periodista Angels Barceló.

"Yo hago un esfuerzo para respetar el derecho de información. La transparencia y la comunicación son esenciales y van de la mano. Sé lo difíciles que es transmitir lo que somos los fiscales. Yo no tengo director ni directora de comunicación, lo hacemos muy artesanalmente. Lo que hice fue empezar a tener relación con todos los medios de comunicación de todos los espectros ideológicos. Creo que el derecho a informar lo tiene todo el mundo", añadió la fiscal General del Estado.

Sobre por qué se entrevistó con Inda en un domicilio particular, Delgado fue incapaz de explicarlo y simplemente afirmó que se ha reunido con "muchísimos medios de comunicación en los espacios más variopintos y en función de las circunstancias".

La fiscal General del Estado se amparó en todo momento en la transparencia y en el derecho de información a pesar de que ella ha sufrido, dijo, "reputacionalmente lo que no está escrito". "Cuando yo hago un esfuerzo para respetar el derecho de información [...] que se cuestione por determinados espacios algo en relación a mi cuando he sido una persona que ha sufrido reputacionalmente lo que no está escrito de manera injusta".

Investigación al emérito

Dolores Delgado también se ha referido a la investigación que realiza La Fiscalía al rey emérito, que ha calificado este miércoles de "histórica". Ha justificado el hecho de que tras nueve meses no se haya procedido a decidir o no su judicialización en los tiempos que exige la "cooperación internacional" sobre la que pivota la mayor parte de la investigación.

Ha añadio que "nunca hasta ahora en la historia de España se había hecho una investigación" como la realizada respecto de la actividad de Juan Carlos I "y la está haciendo la Fiscalía, con mucho rigor y con mucha profesionalidad, detenidamente".

Ha añadido frente a las críticas que "ni va lento, ni se ha dejado de investigar ni se está investigando por un motivo diferente a buscar la verdad y lo que ha ocurrido".

Así, ha explicado que se trata de "cooperación internacional pura y dura" y ésta es muy lenta, si bien "por primera vez se han producido dos regularizaciones que ahora hay que comprobar". Para ello, se cuenta con un equipo de fiscales "del más alto nivel dedicándose a este tema casi en exclusiva".

Respecto a las dos regularizaciones realizadas por el emérito ante Hacienda, por cantidades que superan los cinco millones de euros, ha apuntado que "algo bien debe estar haciendo la Fiscalía cuando afloran estas cantidades".

Bárcenas

Respecto del juicio que se desarrolla contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas por la denominada 'caja b' del PP, Delgado ha rechazado que sus confesiones le puedan suponer "de entrada", beneficios penitenciarios. "No, se le había hecho una propuesta de permiso de doce días y la fiscalía ha realizado un informe contrario a ello", ha apuntado Delgado.

En este punto ha defendido que "la autonomía de los fiscales es cierta, se mueven en interpretaciones y son los fiscales de la fiscalía Anticorrupción los que desde el minuto uno desarrollan esta causa".

"Las palabras y las declaraciones son importantes", ha reconocido Delgado, si bien ha subrayado que lo fundamental "toda la corroboración de esas palabras" a través de documentos periciales.

"Un juicio es la parte más bonita de la materia penal, cuando se prueban los hechos de verdad, con pruebas y declaraciones de los acusados, con las testificales periciales y documentales. Es grandioso porque no es la palabra de un fiscal, un letrado defensor ni un juez, es el conjunto de la prueba que se practique", ha explicado.