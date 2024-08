El fiscal propone modificar la ley para prohibir el acceso a las redes a los usuarios que cometan delitos de odio

El fiscal de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, ha propuesto que se modifique el Código Penal para evitar que las redes sociales sean una plataforma para promover mensajes de odio, como ha ocurrido con el asesinato a un niño de 11 años en Mocejón (Toledo). Entre otras medidas, plantea la posibilidad de prohibir el acceso a las redes sociales o internet a quienes hayan difundido mensajes racistas, xenófobos o, en general, que promuevan la discriminación hacia un colectivo.

En una entrevista para Cadena Ser, Aguilar ha manifestado la necesidad de ciertos "perfeccionamientos técnicos" en la ley. Entre las propuestas, expone que deberían plantearse castigos para evitar que "personas que se han servido de utilizar Internet o redes sociales para la comisión de un delito puedan acceder al medio a través del que han cometido el delito".

Ante la gran cantidad de mensajes discriminatorios difundidos a raíz del asesinato de Mocejón, Aguilar relata que la Fiscalía debe analizarlos según la gravedad, quién los publica o su capacidad de liderazgo. Además, el fiscal insiste en "la dificultad de que la investigación no pueda prosperar porque no identificamos al autor", por lo que plantea la obligatoriedad de introducir datos reales en las redes, para los que los órganos de Justicia puedan acceder a ellos.

Entre las situaciones discriminatorias que habría que tratar de paliar, el fiscal insiste en castigar "la difusión de insultos racistas en acontecimientos deportivos", así como "las informaciones falsas que, en determinados casos buscan señalar, estigmatizar, a personas migrantes para despertar sentimiento de rechazo de la población hacia ellas".

Ahora bien, Aguilar incide en que "la ley no puede acotar que se puede publicar y que no, es peligroso para nuestra democracia", aunque sí hay unos límites legales. Para evitar este tipo de conflictos, considera que otros organismos deben encargarse de "educar y prevenir", para no fiarlo todo a la ley. "Hay muchos comentarios que no tienen trascendencia penal, pero son muy odiosos", señala.