El fiscal Stampa acusa de maniobras de dilación a la Fiscalía General del Estado para que no ocupara una plaza en Anticorrupción

El fiscal Ignacio Stampa, apartado del caso Villarejo a raíz de los expedientes disciplinarios abiertos contra él por supuestas revelaciones de secretos a Podemos, desvela presuntas maniobras en su contra por parte de la Fiscalía General del Estado, en una carta a la Asociación de Fiscales, a la que ha tenido acceso Público.

Stampa, que llegó a la Fiscalía Anticorrupción en 2016 procedente de la Fiscalía de Lanzarote, lamenta en su carta que los vocales del Consejo Fiscal rechazaran el pasado 27 de octubre proponerle para ocupar una de las nuevas ocho plazas fijas en Anticorrupción, en base a que en ese momento se les ocultó que ya habían sido archivadas las diligencias de investigación penal que habían sido abiertas contra él por una denuncia de Vox. En dicha denuncia se le acusaba de una posible revelación de secretos en la pieza 'Dina' de la causa Tándem o Villarejo, derivada de una hipotética relación sentimental con la abogada de Podemos, Marta Flor Núñez. Una relación que nunca se ha podido constatar.

En octubre del año pasado, la fiscal general, Dolores Delgado, no propuso a Stampa ni ninguno de los vocales del Consejo Fiscal le dio su confianza para ser propuesto para ocupar una de las plazas fijas en Anticorrupción. El fiscal ha vuelto a la Fiscalía de Madrid.

Ignacio Stampa acusa a la Fiscalía General del Estado de dilatar el procedimiento en su contra: "Y, aun cuando no fuera preceptivo informar a los vocales de lo anterior, también consta que no fueron informados de que dicho archivo había sido rechazado por la Fiscalía General del Estado, en la primera ocasión para sugerir el 8 de octubre la práctica de más diligencias, pero en la segunda ocasión sin motivo alguno", consta en la carta.

El fiscal Superior de Madrid había remitido tales decretos de archivo a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, según explica Stampa, "para su conocimiento", pero también "para su aprobación", acogiendo íntegramente las propuestas del instructor de las citadas diligencias. En dichos decretos se decía que resultaba de todo punto insostenible, las deducciones que en las conversaciones de chats (...), llevan al partido Vox a concluir la existencia de ningún tipo de connivencia entre los fiscales y los abogados de Unidas Podemos, "y menos aún la conclusión de la existencia de indicios que avalaran la presunta comisión por parte de los fiscales del delito de filtraciones y revelación de secretos".

Tras conocer estos decretos y remitir a la Secretaría Técnica un escrito a petición expresa de Stampa para que se aprobara finalmente tal archivo, "se volvió a sugerir desde la Fiscalía General del Estado la práctica de diligencias el día 2 de diciembre, que no guardaban relación con las nuevas denuncias acumuladas sino con la misma que dio origen a la investigación".

Las diligencias de investigación continuaron tramitándose por decreto de 23 de diciembre de la fiscal General del Estado, Dolores Delgado, "ante su vencimiento el 9 de enero de 2021", añade la carta. Según Stampa, "es notorio que no se ha comunicado a toda la opinión pública el archivo de ninguno de los múltiples procedimientos que se han incoado, ni lo que aquí se menciona ni el resultado de lo practicado sobre el fondo del asunto investigado, a pesar de la alarma social creada respecto de la actuación de dos miembros de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada".

El pasado 15 de febrero se archivaron definitivamente las diligencias de investigación. Atrás quedan nueve meses de una difícil situación para el fiscal Stampa, según él mismo relata en su misiva: "Así lo he venido haciendo dando cuenta puntual y detallada a través de múltiples escritos al Fiscal Jefe Anticorrupción, la Inspección Fiscal, la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Superior de Madrid. Esta única vía que decidí emplear en defensa de mi reputación personal y profesional ha implicado durante este tiempo, como coste añadido, que no se conociera lo realmente acontecido". Añade: "Ahora que nueve meses después parece que se me ha exonerado oficialmente de la más mínima irregularidad, y que se ha acreditado mi absoluta inocencia, quiero cumplir, de nuevo, con el Código Ético del Ministerio Fiscal cuando dice que: "Las y los fiscales procurarán la mayor transparencia en el funcionamiento interno de la Fiscalía y en las actuaciones profesionales, facilitando la difusión de toda información relevante que no sea reservada".