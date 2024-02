La Fiscalía rechaza enviar a Suiza el escrito de los fiscales que imputaba a Puigdemont



Miguel Ángel Carballo recuerda en su recurso que la Fiscalía del Supremo no ha respondido formalmente a la petición de García Castellón, y pide que no se envíe un documento "apócrifo" y "no autenticado ni remitido por los cauces oficiales".