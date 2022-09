¿Qué es el Foro de la Concordia, la organización que invitó a Olona a la Universidad de Granada?

El acto de Macarena Olona, anunciado como una conferencia en el paraninfo de la Universidad de Granada, en el que se produjo una intervención policial fue organizado por una asociación privada llamada Foro por la Concordia Civil, que cuenta entre sus miembros de honor con el hijo del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, según se recoge en su memoria, un documento en el que exponen su actividad. El Foro, según se recoge en su cuenta de Twitter, está presidido por José Torné-Dombidau y Jiménez, que fue profesor de Derecho durante muchos años en Granada.

El Foro, según indicaron a Público desde la Universidad de Granada, que se desvinculó de la organización del acto, obtuvo gratuitamente el espacio como otras veces, entre otras razones, porque varios de sus miembros tienen relaciones con la Facultad de Derecho. Tras los incidentes, en su cuenta de Twitter, el Foro afirmó en respuesta a una persona que les daba ánimos que "los radicales no podrán con nosotros. Tenemos la razón de nuestro lado".

En su manifiesto fundacional se define como "independiente". "[El Foro] no tiene ninguna vinculación institucional ni estable con ningún partido político, grupo de presión o agente social. Deja a sus miembros en plena libertad de asociación y participación política, siempre que estos lazos sean compatibles con la filosofía, objetivos e independencia".

Según recoge la memoria del Foro de los años 2014-2015, "esta Asociación privada nace el 25 de Marzo de 2014 para cumplir los objetivos y principios que se recogen en su Manifiesto fundacional. Objetivos y principios que se inspiran en el pensamiento liberal democrático sin ignorar los fundamentos del Estado de Derecho como son el imperio de la ley, la separación de poderes, el reconocimiento de derechos y libertades públicos, las garantías jurisdiccionales y el control judicial de las Administraciones públicas".

Llarena y Martín Villa

La asociación ha estado activa a favor de las tesis españolistas contra el tirón nacionalista en Catalunya. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del procés, fue premiado por su "defensa de los derechos y las libertades constitucionales" en octubre de 2021. También apoyaron en su momento al exministro franquista Rodolfo Martín Villa, cuando fue investigado por la jueza Servini, en Argentina.

Tras la moción de censura con la que Pedro Sánchez accedió al Gobierno de España, el Foro sacó un comunicado en el que se decía: "En democracia la legitimidad última proviene del pueblo y no del abuso del derecho. Por ello, pedimos al nuevo Gobierno que convoque elecciones a fin de encontrar su legitimidad en las urnas y no en artimañas jurídico-constitucionales".

En su página de Facebook se puede ver a quiénes han invitado a sus actos. Así, han acudido diversos expertos y catedráticos, sobre todo del ámbito del Derecho por el Foro y numerosos dirigentes políticos, entre ellas la magistrada Mercedes Alaya, primera instructora del caso ERE, quien le dio la forma que tiene hoy desde un juzgado de Sevilla.

Antes de Olona, estuvo invitado en Granada el expresidente Mariano Rajoy (PP), que acudió a presentar su libro Política para adultos. También el portavoz de Ciudadanos Edmundo Bal; la exportavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo; el expediente del Senado, Pío García Escudero (PP), el exministro Josep Piqué (PP); los socialistas José Antonio Pérez Tapias, Ramón Jáuregui y José Luis Corcuera y el comunista Francisco Frutos.

El presidente del Foro, el profesor Torné-Dombidau y Jiménez, ha escrito algunos artículos en prensa, en los que deja constancia de sus opiniones. Así, por ejemplo, en este, titulado Los contrafuertes de nuestro Estado democrático y publicado en eldebate.com el profesor afirma lo siguiente, en defensa de la monarquía: "Causa desasosiego y hasta irritación oír declaraciones de personas que encarnan los más altos –e inmerecidos, por lo visto– cargos del Poder Ejecutivo, como ha sido en esta ocasión Irene Montero en una emisora radiofónica, en el sentido de que "no entiende la utilidad de la institución de la Monarquía y que le gustaría que la Jefatura del Estado fuera también elegida democráticamente". […] No ver la utilidad de la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado es desconocer la esencia de las instituciones constitucionales e ignorar, en particular, la Historia de España y sus desasosegantes avatares políticos. Es no reparar en que los países de mayor prosperidad y estabilidad de Europa tienen a la Corona como inmejorable institución arbitral y moderadora, muy alejada de la tensión y luchas partidistas que suceden y se reivindican en los regímenes republicanos. Imaginemos para España que a la tensión de las elecciones generales añadiéramos la de las elecciones presidenciales con candidatos de los partidos políticos. Por ello, los argumentos, supuestamente republicanos (más bien antimonárquicos), que en estos días estamos oyendo, carecen de razón, son pueriles, y retratan a sus dicentes como personas indoctas, incapaces de comprender las definiciones básicas de un Estado democrático de Derecho, lo que les hace incurrir en inexactitudes, cuando no en puras falacias que les inhabilitan para la res publica".