Macarena Olona vuelve a la carga y pide una reunión a Santiago Abascal sin concretar el motivo

Fue diputada en Congreso por Vox hasta que saltó a la batalla electoral andaluza para ser la candidata de la extrema derecha en la región. Los malos resultados, alejados de las expectativas iniciales, relegaron a Macarena Olona mediáticamente. Finalmente, abandonó la política, según ella, por "razones médicas".

Reapareció para hacer el Camino de Santiago y aseguró que seguirá "sirviendo a España" como abogada del Estado, aunque sin descartar un regreso a la política. Mientras, en una entrevista en esRadio, preguntado por Olona, el líder de la formación, Santiago Abascal, aseguró que no era "capaz de explicar muchas cosas".

"Una vez que una persona abandona Vox no puedo juzgar lo que hace y lo que no hace", ha indicado el representante ultraderechista. El entrevistador le matizó que ella no había dejado la agrupación, pero Abascal replicó: "Para ser abogada del Estado no puedes estar afiliada a un partido y ella vuelve a la Abogacía del Estado".

Pero Olona no deja claras sus intenciones de cara al futuro y vuelve a pronunciarse. Ha asegurado que llamará a Santiago Abascal para solicitarle una reunión. La razón, ha argumentado, es "preguntarle si caminamos juntos por un mejor futuro de Andalucía y del resto de España". Y ha añadido que quiere estar "al lado de los españoles" aunque no ha concretado nada más.

Eso sí, ha manifestado que nunca se ha ido de Vox y que su corazón está "en cada uno de los votantes" del partido, algo que contrasta con lo sugerido por Abascal un día antes. De hecho, la exdiputada ha puesto fecha al contacto con el presidente de la formación: será después del viernes 23 de septiembre, día en el que ofrece una conferencia en la Universidad de Murcia.