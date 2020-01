El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y líder de Ciudadanos en esta Comunidad, Francisco Igea, ha lamentado que en su partido haya "cargos designados como si de un título nobiliario se tratase", lo que en su opinión fomenta un "sistema de cadena de favores caldo de cultivo del nepotismo".

En una entrevista publicada este domingo por el diario asturiano La Nueva España tras una reunión de sectores críticos del norte y el oeste de España celebrada el viernes, Igea ha lamentado que su partido trate de sofocar las críticas internas cuando "hace tres semanas" pedía "a gritos a los barones del PSOE" que "hubiera disidentes" en la votación de la investidura de Pedro Sánchez.

"Vamos a utilizar la cabeza para pensar, no para embestir"

Igea ha considerado que la estrategia de convertir a Cs en el "partido hegemónico del centro derecha" les "salió mal" y ha manifestado que ve a su partido "en parada cardíaca": "O lo desfibrilamos o muere".

Preguntado por sus intenciones de cara a una posible candidatura alternativa a la de Inés Arrimadas en la reunión extraordinaria de marzo para elegir nueva dirección, ha insistido en que el momento actual es de los militantes y de sus enmiendas.

quieren ponerme un trapo rojo para ver si entro, no voy a ir. Vamos a utilizar la cabeza para pensar, no para embestir", ha dicho sobre las palabras de dirigentes de su partido como José Manuel Villegas y el portavoz de Cs en Castilla y León, Luis Fuentes, para que presente su candidatura si no está de acuerdo con lo que plantea la ponencia sobre los estatutos aprobada este sábado en el Consejo General del partido.