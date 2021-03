El funcionario que llevaba fondos reservados a la Policía asegura que pagaba a quien el DAO Eugenio Pino le ordenaba

El funcionario de la Policía Miguel Ángel Bayo, jubilado hace dos años, ha comparecido este miércoles en la comisión de investigación sobre la operación 'Kitchen' en el Congreso de los diputados, tras hacerlo primero el extesorero Luis Bárcenas. Bayo, que estuvo 33 años adscrito a la Secretaría General de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, ha comenzado su intervención en un tono seco y bronco. Se ha presentado como "un cajero de cuarta", para restar importancia a su labor en la DAO. A las preguntas del diputado socialista David Serrada ha dicho Bayo que el "ordenante de los pagos con fondos reservados es el director adjunto operativo". Ha asegurado que entregaba el dinero "contra recibo" a las personas que ordenaba el entonces director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, pero no ha querido desvelar las identidades de esas personas.

Precisamente, bajo las órdenes del DAO Eugenio Pino se desarrolló la operación 'Kitchen' de espionaje a Bárcenas con fondos y recursos del Ministerio del Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy. "Materia clasificada, no le puedo contestar", ha repetido en varias ocasiones para no contestar a las preguntas del socialista, como por ejemplo: "¿Le ha entregado dinero a García Castaño [comisario implicado en la Kitchen]?" "No le digo ni que sí ni que no, si me trae un justificante...". De esta sorna se ha dirigido al diputado. Al final, se ha disculpado: "Perdóneme, porque soy muy vehemente, es mi forma de hablar".

Miguel Ángel Bayo ha sido citado en la comisión porque él era el encargado de trasladar los fondos reservados desde la Secretaria de Estado de Seguridad hasta la Dirección Adjunta Operativa. En la causa 'Kitchen', se investiga si el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, cobró 48.000 euros de los fondos reservados. "¿Usted desconocía si esos fondos que usted entregaba se estaban utilizando para perjudicar a partidos políticos?", le ha preguntado Víctor González, de Vox. "Por supuesto que sí".

"El cajero pagador solo da dinero mediante un recibo", ha dicho Bayo este miércoles. "¿El DAO le pide a la Secretaria de Estado cuando precisa de esos fondos para una operación?", le ha preguntado el diputado Enrique Santiago, de Unidas Podemos, a lo que Bayo ha dicho que no contestaba porque era materia reservada. Pero Santiago le ha corregido: "No, no es materia clasificada, es una pregunta genérica, además se ha desclasificado a efectos de esta causa. Ha respondido Bayo finalmente: "No, pide una cantidad mensual". "¿Estaba también la UCAO en esa práctica? "No puedo contestarle, porque hay una causa judicial y puedo perjudicar a los encartados".

Ha dicho Bayo que no le consta haber pagado nada para una operación llamada 'Kitchen' "dedicada al seguimiento de Luis Bárcenas o de su familia". "No es de mi incumbencia", ha respondido de mala manera al diputado Santiago, que le ha recordado que en su declaración ante el fiscal aseguró que había pagado 5.000 euros mensuales al comisario Enrique García Castaño durante unos meses. "Pues si lo dije es correcto". Enrique Santiago ha seguido intentándolo: "¿Esos fondos aunque eran recabados a instancia de la DAO, en el recibo ponía UCAO (Unidad Central de Apoyo Operativo), según declaró en Fiscalía?". Pero la respuesta ha sido "no le puedo contestar". Santiago ha pedido a la presidenta de la comisión que se dé traslado inmediato a la presidenta del Congreso de los Diputados por si pudiera haber incurrido Miguel Ángel Bayo en un delito de desobediencia por su actitud en la comisión.

Su relación con Villarejo

El interrogatorio de Gabriel Rufián no ha sido menos tenso. Le ha preguntado: "¿Por qué se le llama el hombre de los maletines?" "Es la primera noticia que tengo",ha dicho y luego ha reconocido que conoce al comisario Villarejo "desde hace 33 años, no le voy a contestar a la pregunta de cómo era mi relación con él". Rufián le ha recordado que cuando Villarejo fue cesado "usted le recogió todas sus identidades, menos una". "No le digo ni que sí ni que no", ha respondido Bayo.

Rufián ha insistido en el tema Villarejo. "¿Usted ha firmado un papel que decía que Villarejo no pudo apuñalar a la doctora Elisa Pinto porque estaba en una misión?". Bayo ha reconocido que lo firmó, "pero ahora no recuerdo qué misión". El diputado catalán ha preguntado por quién le dio la orden de firmar aquel documento. "La autoridad competente en ese momento".