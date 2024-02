La Fundación Francisco Franco utiliza un club privado condecorado por el Ejército para sus actos en A Coruña

La delegación de la Fundación Nacional Francisco Franco en A Coruña suele contar con un espacio distinguido para celebrar sus actividades. El Sporting Club Casino, una veterana institución privada que en 2018 recibió una condecoración del Ejército, ha abierto la puerta a los franquistas gallegos en al menos cinco ocasiones desde 2020.

"En primer lugar voy a dar las gracias a la directiva del Sporting Club Casino de La Coruña que, como siempre, tan generosamente se ha brindado a ofrecernos este local, sin el cual sería imposible hacer este tipo de actos", afirmó el pasado 5 de diciembre el ultraderechista José María Pemuy desde el salón de conferencias de esa entidad, utilizado en esa ocasión por la FNFF y la Asociación de Víctimas del Frente Popular para presentar un libro.

Pemuy, tan coruñés como el Sporting Club Casino, es un viejo conocido en las cavernas del franquismo. Este veterano activista de extrema derecha es uno de los oradores habituales en los actos de exaltación franquista que organiza a lo largo del año el Movimiento Católico Español (MCE), una de las primeras agrupaciones expedientadas por posible vulneración de la nueva Ley de Memoria Democrática.

El MCE mantiene buenas relaciones con la FNFF, que en A Coruña cuenta con una delegación encabezada por Carlos Fernández Barallobre. Este veterano defensor de la dictadura, reconocido además como Caballero de Honor de la Fundación Francisco Franco, fue presidente del Club Sporting Casino a principios de los 90.

Hoy el Casino está a cargo de Juan José Medín Guyat, quien en septiembre de 2018 recibió una alta distinción militar. Coincidiendo con el día de la Fuerza Logística Operativa, el general Francisco Javier Sánchez Fernández hizo entrega del Furriel de Honor al presidente del Casino, "que lo recibió en nombre de la centenaria sociedad", según escribió en el digital Mundiario la pintora Mary Carmen Calviño, actualmente vocal de Cultura en dicha institución.

En aquel acto, Medín dio las gracias por tal distinción "constatando que la vinculación del Casino con las FAS viene de lejos, dado que, de los varios presidentes que dirigieron la centenaria Sociedad, ocho eran militares y entre sus socios se cuenta un gran número de ellos", relató Calviño en su crónica.

Según datos recopilados por Público, la FNFF ha realizado distintos actos en los salones del Casino de A Coruña. Uno de los principales encuentros tuvo lugar el 24 de abril de 2022, cuando la fundación franquista reunió allí a sus seguidores gallegos y celebró una comida que estuvo presidida por el máximo responsable de la FNFF, el militar retirado Juan Chicharro Ortega.

Vuelven los ultras

Ahora es el turno de los falangistas. Este martes a las 19.30, el ultraderechista Álvaro Romero, responsable de la editorial SND, atravesará la puerta de este veterano club gallego para dirigir la presentación de un libro sobre el fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera.

Romero está al frente de una tertulia que se emite por Youtube y en la que suele participar el neonazi español Pedro Pablo Peña, líder de Alianza Nacional (AN). Este activista hitleriano, que ya estuvo preso, se encuentra hoy inmerso en un proceso judicial por apología nacionalsocialista. La Fiscalía ha solicitado tres años y medio de prisión para Peña por sus reiterados mensajes de enaltecimiento nazi a través de Facebook entre 2019 y 2021.

En un programa emitido el pasado día 14, el líder de AN despreció a los guardias civiles asesinados por narcotraficantes en Barbate e insultó a la Benemérita, tal como dio a conocer Público.

"Luego dicen que tienen dos hijos y tal, y te va a dar pena. Y de buenas a primeras ves cómo están apaleando los guardias civiles a los tractoristas en las carreteras. Anda y que les den por el culo. ¿Han querido ingresar ahí? Pues que ingresen", afirmó.

Tras la publicación del artículo en el que se recogían esas declaraciones de Peña, el editor de SND subió un video a Youtube en el que arremetía contra Público y, al mismo tiempo, cargaba contra la Guardia Civil, a la que llamó "deleznable".

"No he oído a ningún Guardia Civil defender a Galindo, que penó por luchar contra ETA. No he oído a ningún Guardia Civil defender el honor de Antonio Tejero", afirmó. Este martes, Romero estará en el salón de actos del Casino coruñés.