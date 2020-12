El futuro procesal del rey emérito, pendiente de la Fiscalía

Tras la polémica regularización fiscal del rey emérito, surgen muchas incógnitas sobre su estrategia y la de su abogado, Javier Sánchez-Junco. Una maniobra que dependerá de los resultados de las investigaciones que sigue la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Público ha elaborado la siguiente guía para poner algo de orden en el puzle judicial que rodea a Juan Carlos de Borbón:

¿Ya hay cargos contra el rey emérito?

No, no existe contra él imputación alguna. Sin embargo, se están desarrollando diligencias de investigación en la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre tres cuestiones con las que está relacionado:

1. El supuesto cobro de una comisión de 65 millones de euros por la adjudicación a doce empresas españolas de la construcción del AVE a la Meca, en 2012. Las diligencias se abrieron el 8 de junio pasado.

2. Los gastos que, entre 2016 y 2018, realizaron el emérito y algunos miembros de la familia real con tarjetas 'black' nutridas con dinero del empresario mexicano Sanginés-Krause. Esta investigación se inició a finales de 2019.

3. Un entramado financiero en la Isla de Jersey donde el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales español ha dado con una fortuna de al menos 10 millones de euros que podrían pertenecer al padre de Felipe VI. La investigación se anunció el pasado 6 de noviembre.

¿En qué fase está el caso del AVE a la Meca?

Todo apunta a que la Fiscalía concluirá sin formular ningún cargo contra el emérito, debido a la inviolabilidad de la que gozaba en 2012 y a que los presuntos delitos que pudiera haber cometido después, siendo ya aforado, habrían prescrito, según fuentes fiscales. Pese a la improbable imputación, será importante conocer los detalles de la investigación de Anticorrupción y de la Fiscalía del Supremo sobre el recorrido del dinero de las comisiones en paraísos fiscales.

¿Inviolabilidad o aforamiento?

Hasta el momento de su abdicación, el 19 de junio de 2014, Juan Carlos de Borbón gozaba de inviolabilidad como jefe de Estado. A partir de esa fecha, es aforado ante la Sala II del Tribunal Supremo, es decir, imputable penalmente y solo puede ser investigado por el alto tribunal.

¿Por qué ha pagado a Hacienda?

En el escueto comunicado de su abogado, Javier Sánchez-Junco, el pasado 9 de diciembre, notificando la presentación de una declaración complementaria, no se indica el motivo de tal acto voluntario, pero es muy probable que quiera evitar una querella por delito fiscal y además dar un paso hacia el acercamiento con su hijo, Felipe VI, y, quizá, poder pasar la Navidad en España.

¿Se frena la investigación de las tarjetas 'black'?

No, la regularización hecha por el emérito no frena las pesquisas por presunto fraude fiscal, según ha anunciado este viernes la Fiscalía del Supremo. Lo que no se corresponde exactamente con lo que dice el artículo 305.4 del Código Penal: cuando un contribuyente regulariza sus deudas fiscales antes de tener conocimiento de que se le está investigando, se frena el delito fiscal.

¿Qué tipo de notificación ha hecho la Fiscalía?

Esta es la cuestión clave y sorprende que la Fiscalía General del Estado no la haya aclarado en su comunicado de este viernes. ¿Se lo notificó formalmente al despacho del abogado del emérito que había una investigación en marcha o fue un anuncio informal? En su comunicado, el Ministerio Fiscal indica que "valorará el alcance de la declaración tributaria presentada por Juan Carlos de Borbón, su espontaneidad, veracidad y completitud".

¿Existe jurisprudencia sobre este tipo de casos?

Sí, el Tribunal Supremo dictaminó en febrero de 2019 que la notificación por parte del fiscal de que existe una investigación en curso anula la regularización fiscal que haya hecho el contribuyente de forma voluntaria para evitar resultar condenado.

El caso afectaba a un empresario gallego que días antes de tener que acudir a una citación de la Fiscalía abonó el pago de una deuda por el impuesto de sociedades. Es decir, ya conocía de antemano que se le estaba investigando. Es un caso similar al del rey emérito.

¿Por qué se marchó de España?

Para no seguir dañando a la institución monárquica, según se desprende del comunicado que emitió la Casa Real, el pasado 3 de agosto, en el que se anunciaba la marcha de Juan Carlos de Borbón de España. Lo que se ha venido denominando la "huida" del rey emérito se debió a la "repercusión pública" de las noticias sobre sus entramados societarios en paraísos fiscales.

¿Dónde vive ahora?

En Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, un paradero que tardó 15 días en hacerse público por parte de la Casa Real. Sigue sin conocerse el montante de dinero que supone la manutención y la seguridad del ex jefe de Estado español en el extranjero y quién se hace cargo de esos gastos. El 15 de marzo de 2020, Felipe VI retiró de los presupuestos de la Casa Real la asignación a su padre.

Curiosamente, el tratado de extradición con Emiratos Árabes permite denegar la extradición en virtud de la edad y el estado de salud.

¿Puede volver por Navidad?

Nada se lo impide y parece que ese es su deseo. Sin embargo, desde la Casa Real podrían existir ciertas reticencias, pues la tormenta se ha avivado estos últimos días a raíz de la regularización fiscal. El Gobierno asegura no tener constancia de ese deseo.