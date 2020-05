La sombra de Marcial Dorado vuelve a incomodar la figura del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a dos meses de unas posibles elecciones autonómicas. En 2013 salieron a la luz unas fotografías publicadas en El País y se conoció la relación de amistad entre el líder del PP gallego y el narcotraficante. La versión de Dorado contradice a la del presidente y todas las fuerzas políticas de la oposición consideran que Feijóo ha mentido sobre su relación con él y piden que cuente la verdad.

En su momento, Feijóo aseguró ante los medios de comunicación que entre ambos no existía una relación de amistad y que lo conocía a través de un chófer de la Xunta, Manuel Cruz. Dorado negó que no fuesen amigos ya que el presidente iba a restaurantes con él, dormía en su casa e iban de viajes juntos. Otra contradicción en el relato aportado por Feijóo aparece cuando Dorado cuenta que terminaron la relación en 2000-2001, cuando quedaron tras una llamada del presidente. Feijóo había dicho que en 1997 conoció la actividad de su amigo y decidió zanjar la relación.

La oposición no se cree que Feijóo no supiese de los asuntos de Marcial Dorado antes, ya que fue uno de los capos arousanos más populares en España y en Europa y apareció en múltiples ocasiones en La Voz de Galicia, uno de los medios más afines al presidente. Las fuerzas políticas, aunque consideren que lo prioritario ahora es abordar la covid-19 en la comunidad, creen que Feijóo debería contar la verdad sobre qué pasó en los años 90 entre él y Dorado.

El portavoz del PP en el parlamento, Pedro Puy, se negó esta mañana a hablar del tema ante las preguntas de los periodistas y siguiendo la estrategia del líder de su partido lo consideró un tema "muy menor". "En una democracia avanzada no puede haber un debate tabú", manifestó en una rueda de prensa telemática el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero. "Mientras que las madres se movilizaban para conseguir una sociedad libre de drogas, Feijóo viajaba con su amigo sin ningún tipo de límites", añadió. "Dio explicaciones y se ha demostrado que eran falsas".

El portavoz del Galicia en Común Anova-Mareas, Antón Gómez Reino, comunicó que después de ver el programa, se quedó con la "sensación" de que "nuestro país no se parece nada a ese país de narcos que mienten en televisión". Cree que es "público y notorio que el señor Feijóo miente en esta cuestión y en otras". Pide explicaciones también sobre los diez años de recortes en sanidad, sobre la privatización de las residencias y sostiene que Galicia tiene un "presidente sin palabra" que miente "sistemáticamente" en cada una de sus comparecencias. La líder del BNG, Ana Pontón, ha contado que ayer vio el programa y que "vuelve a dejar en evidencia" que Feijóo "no dijo la verdad sobre cuál era la amistad con el narcotraficante". "Si yo fuera él, estaría preocupado porque un narco me tenga como ejemplo de honradez", apostilló.