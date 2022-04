La Generalitat denunciará el 'Catalangate' en los tribunales europeos e internacionales y restringirá al máximo las relaciones políticas con el Gobierno hasta que aclare los hechos. Sólo se llevarán a cabo los contactos "imprescindibles" para hablar del caso o para el interés de la ciudadanía, ha afirmado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja. Así, la mesa de diálogo queda "aparcada" hasta nuevo aviso. "Este caso no se podrá cerrar en falso sin importantes respuestas políticas", ha advertido Plaja.

El Govern exige saber "qué ha pasado, quién lo ha ordenado y quién lo ha permitido" y que los responsables "por acción o por omisión" dimitan. "No estamos en situación de normalidad y parece que tampoco estamos cerca de estarlo", ha remachado la portavoz en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

El Ejecutivo encabezado por Pere Aragonès denunciará el caso en instancias europeas e internacionales a nivel legal y político, aunque la forma todavía está por concretar y se evaluará en los próximos días. "Se denunciará por todas las vías que ha habido una violación de derechos fundamentales", ha añadido Plaja.

El Govern reclama reformar la ley sobre secretos oficiales

El Govern lamenta que más de una semana después del estallido del caso destapado por The New Yorker, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya dado explicaciones al respecto y Plaja ha apuntado que esto hace que la confianza entre gobiernos sea "casi nula".

Para clarificar el alcance del caso, reclama que se desclasifiquen todos los documentos relacionados y que se pueda acceder a los contratos que se haya podido firmar entre el CNI o cualquier otra agencia estatal y la empresa NSO, propietaria del software Pegasus.

Además, el Govern también pide reformar la ley 9/1968 sobre secretos oficiales, además de apoyar plenamente la apertura de una comisión de investigación en el Congreso como ya han reclamado varios grupos parlamentarios. A pesar de la aparición de diversas informaciones sobre el rol del CNI, Plaja ha afirmado que esperan declaraciones "claras y oficiales" y siguen pidiendo una reunión entre Sánchez y Aragonès.

La relación entre el Govern y el Ejecutivo central se han ido tensando cada día más desde que se conoció el caso del espionaje a más de 60 líderes independentistas con el software Pegasus. El Gobierno ha intentado zanjar el 'caso Pegasus' con un desbloqueo rápido de la comisión de secretos en el Congreso, pero esto no es suficiente para la Generalitat.