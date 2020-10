El Gobierno andaluz apuesta por concertar la FP con empresas privadas

Ante las acusaciones y preocupaciones de la oposición, que han alertado de que el Gobierno andaluz prepara nuevos conciertos educativos, el consejero de Educación, Javier Imbroda (Ciudadanos), manifestó este miércoles durante un debate parlamentario con la oposición –PSOE y Adelante Andalucía– que la idea de su equipo es poner el foco "fundamentalmente en la Formación Profesional (FP) básica y de grado medio". "El resto de enseñanzas va a seguir igual", agregó el consejero.

Calcula Imbroda que cada año se quedan sin plaza miles de jóvenes sin una plaza de formación profesional. 30.000, precisó. Y que por ello la apuesta era concertar la FP. "Nuestra obligación es darle respuesta". El consejero no especificó cuántas unidades ni cuánto presupuesto va a dedicar a este asunto. Después, su equipo explicó a Público que habría que ir viendo cuántos se conciertan, según las prioridades que fija la nueva orden que Educación tiene en elaboración.

Al respecto de la elección de los conciertos como fórmula para atender esa demanda, el consejero no dio razones particulares, más allá de la proclama "la oferta pública actual no puede resolver la demanda", a la que acompañó de estos razonamientos, que venían a insinuar que le parece más rápido y eficiente concertar con el mundo privado que abrir centros y líneas públicas: "Evidentemente, –argumentó Imbroda– no vamos a mirar a otro lado. Aunque en dos años hemos aumentado la oferta en 13.000 nuevas plazas públicas y seguiremos haciéndolo, no se trata solo de un problema económico, son plazos administrativos, espacios, equipamientos, un montón de requerimientos, tiempo para que un ciclo se ponga en marcha, la concertación complementaría la oferta pública y daría respuesta a mayor número de demandantes".

Luego, reprochó a la oposición, PSOE y Adelante Andalucía que le hagan críticas ideológicas basadas en lo que llamó "prejuicios": "Este Gobierno no concibe que prejuicios ideológicos estén por encima del objetivo de reducir las tasas de abandono escolar y formar a los miles de andaluces que esperan desarrollar una actividad en el campo profesional".

La diputada del PSOE, Beatriz Rubiño, acusó a Imbroda de tener muy clara la hoja de ruta: "Está bien clara y definida la privatización del sistema. Su puzzle de la privatización va tomando forma. Está en su ADN segregador y liberal".

José Ignacio García, diputado de Adelante Andalucía, reclamó a Imbroda que se apoye en la pública para hacer las cosas. "En vez de hacer un plan específico para la pública, derivamos recursos a al privada. El PSOE lo ha hecho automáticamente los últimos 15 años", se quejó.

"El caso de la FP es paradigmático. Tenemos una FP buena, pero faltan plazas y nuevas titulaciones. Tenemos una falta de conexión de las titulaciones con el terreno socioeconómico que existe. Tenemos dos opciones: se hace un esfuerzo desde la pública o dar facilidades para crear centros de FP a más empresas", diagnosticó García.

Luego, remachó: "[Y han dado el ] siguiente paso: concertar la FP dando dinero público a empresas que cubren demanda que lo público no cubre. Y en vez de aumentar lo público, dan dinero a lo privado. Curiosa firma de liberalismo el suyo: [hacer empresa] con dinero que es de todos. Por eso hablamos de una privatización de la FP".

García le recordó al consejero que conoce bien el mundo de la FP privada. "Usted conoce el mundo de las empresas de FP, que ha sido empresario", y dejó en el aire una pregunta relevante: "¿Es la prioridad [concertar la FP, trasvasar fondos públicos a las empresas privadas del sector[ en este momento?"

Imbroda dejó una frase que le da la vuelta como un calcetín a los argumentos de la izquierda: "No concertar empuja a que se vayan gestando centros privados". Luego, agregó: "Tenemos una misión que es generar oferta pública y hemos generado 13.000 plazas más en ciclos formativos. ¿Cómo se puede explicar a la sociedad que quedándose 30.000 jóvenes sin ciclo formativo con casi un 45% de desempleo juvenil en nuestra Comunidad? Prefiero que se pueda concertar que dejarlos fuera", afirmó el consejero.

100 millones de euros

El margen para ampliar los conciertos es amplio. El consejero ofreció datos de los conciertos, pero los que dio estaban en el aire, porque solo se referían a unidades concertadas, sin posibilidad de enmarcarlos en un contexto. "Andalucía tiene concertadas 595 unidades de FP de grado medio 257 de grado superior y 218 de FP básica".

Los datos del libro La Educación en Andalucía. Datos y cifras: curso 2019-2020 revelan que ahora mismo de 1.213 unidades de FP básica, están concertadas el 17,7% –215–, 6 son privadas y el resto, 81,7% –992–, son públicas. Según el ministerio de Educación, en Andalucía había 13.807 personas cursando FP básica en el curso 19-20, el 18% de todo el país.

En la FP de grado medio las cifras de las que se parte son las siguientes. 2.790 unidades, de las que 599, el 21,4%, son concertadas, 194, el 6,9%, privadas y 1.997, el 71,5%, públicas. Los centros dieron servicio a 65.913 alumnos en el curso 19-20, el 19,3% de todo el país.

El negocio privado es mayor en la FP de grado superior. De 2.765 unidades, 605, el 21,8%, son privadas, 262, el 9,4%, concertadas y el resto, 1.905, el 68,8%, públicas. En Andalucía tenían 67.469 alumnos en el curso 19-20, el 18%.

El anuario de Andalucía no ofrece datos desglosados del gasto público destinado a conciertos ni tampoco el Ministerio de Hacienda lo ofrece, en lo que afecta a la FP, desglosado por CCAA. El gasto total en España es de 459,4 millones de euros.

Si se toma como referencia el número de alumnos, podría estimarse una cifra cercana a los 100 millones de euros como la que la Junta de Andalucía deriva en este momento hacia los conciertos en FP.