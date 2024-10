El Gobierno crea grupos de trabajo con entidades sociales para buscar soluciones a la crisis de vivienda: "No vamos a parar"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido un encuentro este martes en Moncloa con casi una treintena de organizaciones sociales y representantes del sector de la vivienda. A la cita ha acudido también la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez. Se trata del tercer encuentro del jefe del Ejecutivo con entidades de este tipo.

Tras la reunión, Rodríguez ha comparecido ante los medios. La ministra ha anunciado que se ha acordado un nuevo compromiso con las entidades participantes. Se trata de la creación de una serie de grupos de trabajo conjuntos con el Gobierno para poder ir abordando las posibles soluciones a la crisis de vivienda. "No vamos a parar", ha reiterado en varias ocasiones. "Lo vamos a solventar", ha añadido.

Para Rodríguez, la reunión de este martes muestra que el Gobierno "cumple, escucha y atiende a quienes sufren el problema de la vivienda y quienes forman parte de la solución". La ministra ha destacado el "compromiso" y la movilización de recurso para consolidar la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar. Ha calificado de "muy positivo" este nuevo encuentro y "muy propositivo", ya que todos los agentes han puesto encima de la mesa todas sus ideas. "Muchas son compartidas por el Gobierno y algunas están en marcha", ha destacado Rodríguez.



No ha estado presente en el encuentro el Sindicato de Inquilinas, que han optado por no acudir pese a estar invitados. "No se invita a las tabaqueras a diseñar la Estrategia Nacional contra el cáncer y no se invita a los rentistas a discutir la política de vivienda", ha denunciado la organización por la presencia de la patronal inmobiliaria.

La ministra ha sido preguntada expresamente por esta ausencia pero no ha querido confrontar posiciones. Se ha limitado a destacar que en la reunión ha estado "muy representada" la sociedad española. "Es una representación amplia y lo que valoro es la implicación y compromiso de quienes participan con la voluntad de colaborar para solucionar el problema", ha destacado.



Las organizaciones presentes

El listado de entidades proporcionado por Moncloa es el siguiente: Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), Confederación de Cooperativas de Viviendas de España (CONCOVI), Federación de Cooperativas de Viviendas en Cataluña, Asociación de Gestoras de Vivienda, Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (ANERR), SEOPAN o Asociación Española de la Banca (AEB).

Completan el encuentro la Confederación Española de Cajas de Ahorros y Banca (Cecabank), Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de España/ Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), Hogar Sí, Provivienda, Plataforma Tercer Sector, Consejo de la Juventud de España, UGT

CCOO y la Conferencia de Escuelas de Arquitecturas de España.

Por último, también ha habido representación de CEAV – Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos, Facua, Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, Registradores de España, Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana, Consejo General del Notariado, Fundación Salas y la PAH – Plataforma de Afectadas por la Hipoteca.