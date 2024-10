El Sindicato de Inquilinas planta a Sánchez y a la patronal: "No se invita a tabacaleras a diseñar la estrategia contra el cáncer"

Los sindicatos de inquilinas no han asistido a la reunión convocada por el Gobierno en Moncloa este martes, ya que rechazan compartir mesa con la patronal inmobiliaria, a la que responsabilizan del incremento en los precios de los alquileres. En un comunicado, han dejado claro que no participarán en una foto junto a quienes consideran los culpables de la crisis habitacional.

"No se invita a las tabaqueras a diseñar la Estrategia Nacional contra el cáncer y no se invita a los rentistas a discutir la política de vivienda", ha subrayado el Sindicato de Inquilinas de Madrid. Los representantes del movimiento por el derecho a la vivienda aseguran que no esperan soluciones de la patronal inmobiliaria y exigen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tome una postura clara.

En concreto, lo instan a enfrentarse a los propietarios que han subido los precios de manera descontrolada o, de lo contrario, señalan que el Gobierno seguirá con políticas que solo ofrecen cambios superficiales. "Siguen haciendo oídos sordos al mensaje de la gente que vivimos ahogadas por culpa de la especulación inmobiliaria", han lamentado.

Los sindicatos han criticado que medidas como el bono joven y el decreto sobre alquileres de temporada no resolverán el problema. Consideran que el bono solo beneficiará a los arrendadores y que el decreto es insuficiente por tratarse de un simple registro informativo sin impacto real.

"La situación actual es límite y no admite fotos de familia", han remarcado, tal y como lo evidencian las recientes manifestaciones multitudinarias de inquilinos en varias ciudades de España. Los agentes sociales consideran que el Gobierno tiene dos opciones: o "les planta cara a los rentistas impunes" o "les sigue dando vía libre".

Tras la manifestación del pasado 13 de octubre en Madrid reclamando una bajada de los alquileres y el llamamiento a una huelga para no pagar las rentas, el sindicato ha insistido en pedir la dimisión de Isabel Rodríguez, a la que acusan de no haberse querido reunir nunca con ellos pero sí múltiples veces con las constructoras y portales inmobiliarios.

Entre sus demandas, también exigen una reducción del 50% en los alquileres, la reconversión de viviendas vacías y turísticas en residenciales, la eliminación de los grupos de desokupación y el fin de las actividades especulativas en el mercado inmobiliario.

El sindicato advierte que la falta de ambición política en esta materia puede conducir a una huelga de alquileres: "O bajan los precios, o vamos a dejar de pagarlos". Ante la ausencia de respuestas satisfactorias, los sindicatos de inquilinas han anunciado nuevas protestas en noviembre, que tendrán lugar en Málaga y Sevilla el 9 de noviembre y en Barcelona el 23 de noviembre. Su objetivo es seguir presionando al Gobierno para un cambio en las políticas de vivienda.