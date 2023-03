El Gobierno establece un plazo hasta 2024 a las grandes empresas para que incluyan un 40% de mujeres en su dirección

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley para garantizar la paridad en los ámbitos públicos y privados. El texto pasa ahora a consulta pública y la intención del Gobierno de Pedro Sánchez es que se llegue a aprobarse definitivamente antes de que acabe la legislatura. El presidente hizo el anuncio el pasado sábado en un acto del PSOE sobre feminismo y la encargada de presentarlo públicamente ha sido la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en la habitual rueda de prensa celebrada en Moncloa.

Entre los aspectos concretos que ha detallado Calviño se incluye el plazo de aplicación de la ley. En este sentido, las grandes empresas del IBEX-35, que cotizan en Bolsa, deberán incluir un 40% de mujeres en sus órganos de dirección antes del 1 de julio del año 2024. La nueva ley también aplicará para otras empresas que no cotizan, pero que tengan más de 250 trabajadores. En su caso, el plazo de aplicación será superior, hasta el mes de julio de 2026.

"La igualdad de género es uno de los vectores que guían nuestra acción de Gobierno", ha destacado Calviño. La ley ideada en el Gobierno "va más allá de la directiva comunitaria tanto en plazo como en aplicación", según ha defendido la vicepresidenta primera. La orden general es llegar al 40% de participación femenina "en los órganos de representación pública y privada". Sobre las grandes empresas, Calviño ha apuntado que en este momento la representación de las mujeres no llega al 30% y está por debajo del 20% en puestos de alta dirección.

La ley de paridad también se aplicará en los colegios profesionales, jurados de premios y las candidaturas electorales de los partidos políticos con las llamadas "listas cremallera", que algunas fuerzas políticas como el PSOE o UP ya tienen en sus estatutos. Y también la composición del Gobierno deberá ser paritaria. "No puede depender de la discrecionalidad. Con este anteproyecto de ley pasamos de las recomendaciones a establecer obligaciones que puedan garantizar y consolidar una igualdad efectiva", ha destacado Calviño.

La vicepresidenta ha querido poner el foco en que España es uno de los países más avanzados en el ámbito de la igualdad de género. "Hemos aumentado nuestra participación en las esferas públicas, políticas y empresariales. Hemos puesto en marcha políticas ambiciosas que están teniendo resultados", ha añadido. Calviño ha destacado medidas concretas como la reforma laboral o el aumento del SMI, entre otras.