El Gobierno andaluz, que preside Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), ha previsto un aumento del 21,5% del presupuesto para conciertos sanitarios para el próximo año. Esta cifra está muy por encima del incremento global de las cuentas, que se sitúa en el 4,4% y también del presupuesto completo de salud, que crece un 6,9% respecto a 2024.

El dato se extrae de la comparación de las cifras de lo que la ley de presupuestos autonómicos —cuyo proyecto envió el gabinete de Moreno Bonilla al Parlamento este martes tras aprobarlo— llama "asistencia sanitaria con medios ajenos". En el año 2024 esta partida, según consta en la ley, ascendía a 413 millones de euros, mientras que para 2025, según recoge el proyecto de ley, supera ya los 500 millones: se planta en 501,8 millones. El aumento es de 88,8 millones de euros. De ahí sale ese 21,5%.

Los conciertos millonarios con la sanidad privada están en el ojo del huracán de la política andaluza. Un juez ha abierto una investigación sobre los contratos de emergencia a dedo de la pandemia y sus prórrogas. Además, la oposición y las mareas acusan al Gobierno andaluz de practicar una creciente privatización de la sanidad, con millonarios desembolsos a la privada. El deterioro de la sanidad pública en Andalucía es el segundo de los problemas de la comunidad autónoma tras el paro.

Hacienda cifró el aumento de los fondos para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en 980 millones de euros, lo que, según el PP, "permitirá por ejemplo incrementar la plantilla estructural sanitaria en Andalucía en casi 7.000 personas a partir de 2025".

Gasto social

El Gobierno de Moreno prevé destinar 30.903 millones de euros, el 63% del presupuesto va a gasto social, sanidad, educación, empleo, igualdad, familias, vivienda, deporte y cultura de cada euro del presupuesto van a políticas sociales y que el presupuesto de sanidad supera ya los 15.000 millones de euros.

"Se busca seguir transformando Andalucía mediante unas cuentas pegadas a la realidad y centradas en la gestión para atender las necesidades más urgentes de los andaluces como la sanidad, la dependencia, la educación, el empleo y la vivienda", manifestó la consejera de Hacienda Carolina España.

El presupuesto asciende a 48.836,2 millones de euros. Se ha elaborado, según Hacienda, con unas previsiones de crecimiento del PIB andaluz para el año que viene del 2,4%. En él, las inversiones, lo que se destina a infraestructuras y gasto productivo se estanca: 5.804 millones de euros, prácticamente la misma cifra que en las cuentas del 2024, cuando eran 5.803 millones, según recoge Europa Press.

"5.800 millones es una cantidad importante. Si se quiere mejorar la sanidad, lo que hay que incrementar es el gasto corriente, que no son inversiones", justificó España.

La consejera de Hacienda se quejó de que cuenta "con recursos limitados" porque Andalucía recibe cada año 1.522 millones de euros menos de lo que le correspondería por el actual sistema de financiación autonómica. El PP las aprobará sin problemas, porque tiene mayoría absoluta. España tiró de manual y habló de "diálogo", "consenso" y mano tendida a la oposición para aceptar sus propuestas.

Regalos fiscales a los ricos

La oposición estudia presentar enmiendas a la totalidad. Para el PSOE, el presupuesto tiene "más dinero que nunca, más recursos que nunca, más ingresos que nunca", pero "se gasta menos que nunca el dinero que llega de otras administraciones". Así, para la diputada María Márquez, Moreno "está en una carrera a toda velocidad privatizando y desmantelando los servicios públicos".

"No vale decir —agregó Márquez— hoy que se presentan los Presupuestos que estamos ante unas cuentas históricas y pasado mañana, cuando se aprueben en el Parlamento volver a llorar y decir que no tienen dinero y que no tienen recursos, y que Pedro Sánchez maltrata a Andalucía".

Para la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, este martes es el "Día de la marmota": "Otra vez se presentan como Presupuestos históricos, de crecimiento histórico", cuando "la realidad es que las cuentas" tienen "una total dependencia de las transferencias del Estado".

Nieto ha denunciado también el "boquete que ya tienen las arcas autonómicas a consecuencia de los regalos fiscales" que, según ha abundado, el presidente de la Junta "sigue haciendo a los ricos", que "asciende a la cantidad de 1.747 millones de euros".

Para aportar esa cifra, IU calcula, según un resumen enviado a Público, lo siguiente: "Todos los presupuestos de las comunidades incluyen el Presupuesto de Beneficios Fiscales (PBF). Éste puede definirse como la expresión cifrada de la disminución de ingresos tributarios que, presumiblemente, se producirá a lo largo del año, como consecuencia de la existencia de incentivos fiscales orientados al logro de determinados objetivos de política social y económica".

Para 2024, agrega IU, "en el Artículo 5 de la Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía se indica que los beneficios fiscales en la Comunidad Autónoma de Andalucía se estiman en 10.098.9 millones de euros que dejamos de recaudar por bonificaciones, exenciones tanto en tributos cedidos como en tributos propios".

"La involución es clara. En 2018 [último año de Gobierno del PSOE] con un presupuesto total de 34.685 millones el PBF era de 5.928 millones, representando un peso relativo del 17,1%. Y en 2025 con un presupuesto total de 48.836 millones lo es de 10.098,6 millones (20,7 % de peso relativo sobre el total) aumentándose por tanto con respecto a 2018 en 4.170 millones de euros", añade el texto.

Luego remacha el cálculo de este modo: "En estos años de mandato del PP el peso del Presupuesto de Beneficios Fiscales ha aumentado un 3,6% [del 17,1% de 2018 al 20,7% de 2025] lo que serían proporcionalmente una diferencia de 1.747 millones de euros. Esta sería la cifra del agujero fiscal".

Para Adelante Andalucía, "este Gobierno ha presentado un presupuesto que va en camino de convertirnos en una sociedad, en una Andalucía más insegura y más inestable", en palabras de su portavoz, José Ignacio García. "si el presupuesto cumple las expectativas que tenemos, que son nefastas, presentaremos una enmienda a la totalidad, por supuesto", agregó García.

"Creemos que los andaluces se merecen un Gobierno que les dé seguridad y estabilidad. Pero este Ejecutivo está más en ellos mismos, en la estabilidad de sus partidos, en la estabilidad de sus bolsillos y en la de la sanidad privada, de las grandes empresas y de una minoría".