El Gobierno no echa leña al fuego sobre la situación de Casado y pide aclarar los casos de corrupción del PP

"Respeto". Esa es una de las máximas principales que transmite de momento el Gobierno de Pedro Sánchez sobre la guerra interna que vive el Partido Popular (PP). El Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos no ha querido echar leña al fuego en la situación que vive Pablo Casado, cada vez más cerca de dejar el liderazgo del partido. De esta manera, tanto la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han evitado pronunciarse de forma directa sobre la batalla. Pero, eso sí, han insistido en poner el foco sobre los casos de corrupción que están aflorando, en relación a los contratos que beneficiaron al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Las preguntas sobre el PP han protagonizado esta mañana la rueda de prensa habitual tras el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa. A Díaz, en concreto, se le ha preguntado sobre si echará de menos al secretario general de los populares, Teo García Egea, que no asistirá mañana a la sesión de control. "Soy muy respetuosa con todo el mundo, sobre todo con las personas. Toca máxima delicadeza, no me toca inmiscuirme en las decisiones que tome el PP. Respeto mucho a García Egea y más allá de los debates y cruces de datos tiene mi respeto absoluto. Le compete al PP decidir qué hace con su futuro y con las personas que deben formular preguntas al Gobierno", ha dicho.

A Rodríguez le han preguntado si consideran que Casado sigue siendo el interlocutor válido de la oposición con el Gobierno en temas tan relevantes como Ucrania. La ministra portavoz ha señalado que "lo sigue siendo" y que muestra su respeto a los procedimientos internos. A continuación, ha vuelto a insistir en un mensaje que ya lleva días señalando Sánchez en sus intervenciones. "Nos preocupa aquello que tiene que ver con irregularidades o causas de corrupción que esperamos se puedan resolver cuanto antes", ha destacado Rodríguez.

Tampoco se han pronunciado las integrantes del Gobierno sobre si ven a Alberto Nuñez Feijóo como una oportunidad o una amenaza. "Estamos centrados en gobernar. Que la derecha se organice como pueda", ha dicho. Sí ha deslizado Rodríguez, a nivel ideológico, la necesidad de abordar el debate sobre el cordón sanitaria hacia Vox.

En este sentido, preguntada por si les inquieta una llegada de alguien como Feijóo, ha dicho que "lo único que inquita al Gobierno es que el PP sea incapaz de desprenderse de la corrupción" y que esos despachos sigan ocupándose por personas vinculadas a ellas.