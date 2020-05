El Gobierno ordena que la ropa que se pruebe y no se compre deberá estar diez días en cuarentena

Según han informado fuentes del Ejecutivo, los comercios de menos de 400 metros cuadrados de superficie podrán abrir desde este lunes, en fase 0 de la desescalada, pero siempre que los clientes tengan cita previa y se cumplan con unas exigencias de higienización reforzadas.

Las personas mayores de 70 años podrán disfrutar desde este lunes, fecha en la que se pondrá en marcha la fase 0 de la desescalada del estado de alarma, de un horario preferente, pero no exclusivo, para acudir a los establecimientos comerciales.

No obstante, la orden ministerial que se publicará este domingo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) contempla que dichas instalaciones deberán tener un horario preferente para las personas mayores que deberá coincidir con las horas en las que tiene preferencia este colectivo para pasear por la calle, es decir, de 10 a 12 de la mañana, y de 19 a 20 de la tarde.

Los clientes que decidan acudir a los comercios tendrán que contar con una cita previa y deberán ser objeto de una atención individualizada. Además, no se podrá salir del municipio para comprar, a excepción de las zonas en las que no haya disponibilidad de un producto concreto, caso en el que se podrá ir a otro municipio, no necesariamente el colindante.

Los comercios que abran desde este lunes deberán reforzar sus medidas de higiene, de forma que sean desinfectadas al menos dos veces al día, con una de ellas al cierre del establecimiento. Además, los uniformes de los empleados deberán ser limpiados a diario y no se podrán usar los aseos, salvo máxima necesidad.

Por su parte, las papeleras tendrán que tener unas características especiales y los probadores, en el caso de las tiendas de ropa, también deberán ser higienizados después de cada uso, al igual que las prendas probadas.

En cuanto a los trabajadores de estos establecimientos comerciales, no deberán presentar síntomas de la covid-19, ni tampoco estar en cuarentena ni haber estado en contacto con personas de riesgo por esta enfermedad.

Todas estas medidas se aplicarán en los comercios de hasta 400 metros cuadrados desde este lunes en fase 0, mientras que una vez se alcance la fase 1, se suprimirá el requisito de la cita previa y en la fase 2 se ampliará el espectro a los centros comerciales.

En cuanto al caso específico de las peluquerías y establecimientos en los que la distancia no se pueda mantener entre los trabajadores y los clientes, la mascarilla será obligatoria para los dos colectivos, con el fin de minimizar el riesgo de contagio.