El Gobierno pide "responsabilidad" al PP para pactar la acogida de menores migrantes y que rechace la presión de Vox

"Responsabilidad, altura de miras, solidaridad o humanidad". Son las peticiones del Gobierno de Pedro Sánchez al PP para que acepten la acogida de menores migrantes acordada con el presidente de las Islas Canarias. De fondo, las amenazas de Vox de romper los gobiernos autonómicos de coalición con los populares. Y una cita clave este miércoles en Tenerife con la celebración de la conferencia sectorial de infancia y juventud.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha recordado que se llevan muchos meses trabajando con Canarias. "Hemos conseguido acordar un texto de consenso, inédito. Un acuerdo que fue presentado a los grupos y que el PP pidió llevarlo a una conferencia sectorial, que es lo que vamos a hacer mañana. Esperamos que se manifiesten las comunidades autónomas", ha destacado en la rueda de prensa habitual celebrada en Moncloa.

"Le pedimos al PP un pacto de Estado para una respuesta indiscutible, justa y necesaria. Pasa por la solidaridad obligatoria. Le pido al PP que modifique la ley", ha añadido Torres. "Estamos frente a una política de Estado. No se nos puede olvidar. Les hablo como madre, hablamos de personas, menores de edad, que abandonan sus países de origen. Pedimos una acogida equitativa para atender a esta situación compleja, exige solidaridad y humanidad", ha apuntado por su parte la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

Alegría ha exigido al PP de Alberto Núñez Feijóo "una posición común" dentro de su partido. Consideran que el discurso del PP de las Islas Canarias, donde gobiernan con Coalición Canaria, es diferente al resto de los territorios. Algo que, ha destacado la portavoz del Gobierno, es "fruto de la presión de la ultraderecha". "Ha llegado el momento de que Feijóo rompa con Vox", ha repetido en varias ocasiones.

Desde el Gobierno reconocen que la negativa de Junts a aprobar esta reforma daría al traste con la acogida solidaria por parte de las comunidades autónomas sin la participación del PP. "Pero no tengo en la cabeza que vote el PP en contra. Tenemos claro que Vox no la va a votar", ha destacado Torres. En este sentido, no hay "plan b" porque no hay apoyos suficientes para modificar la ley. "Lo importante es que lo saquemos, estamos tendiendo la mano al máximo", ha añadido Torres.