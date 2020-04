El Gobierno ha vuelto a tender la mano este viernes a todos los grupos políticos para un gran acuerdo nacional, esa reedición de los Pactos de La Moncloa (1.977) que el jueves las distintas fuerzas de la oposición acogieron con frialdad, en un bronco debate en el Congreso de los Diputados que se prolongó durante más de 11 horas. En una primera etapa se tratará de reuniones individuales.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha hecho este llamamiento a todas las fuerzas políticas, a las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocará formalmente a una reunión durante la próxima semana, para abordar la "reconstrución" social tras la emergencia del coronavirus.

Montero: "Algunos no son capaces de arrimar el hombro cuando más se necesita", "siguen con viejas inercias"

Lo ha hecho entre críticas, afirmando que "algunos grupos políticos no han comprendido el alcance, la profundidad y la gravedad" de esta crisis, "que esta pandemia lo ha cambiado todo". "Algunos siguen con viejas inercias", "no son capaces de arrimar el hombro cuando más se les necesita", apuntaba.

Así, Montero ha incidido en que Sánchez "tenderá la mano" a la participación de todos los partidos, empresarios, sindicatos y comunidades autónomas, para "proyectar" esa "reconstrucción nacional" en este "espacio de debate", en el que esperan "reflexionar, debatir y acercar la aproximación de cada uno de ellos", para lograr esta "alianza" o "concertación social".

Además, ante preguntas de la prensa, la ministra portavoz ha hecho un llamamiento expreso al PP, cuyo líder, Pablo Casado, fue este jueves particularmente duro, acusando al Ejecutivo de mentir durante esta crisis. "No se podría entender que el principal partido de la oposición" no asistiera, afirmaba.

Esta propuesta de "gran pacto nacional" no sólo versará sobre cómo afrontar la respuesta inmediata a la pandemia, sino que quiere servir para "avanzar en los grandes retos" que hoy tiene el país

Reclamaba también "críticas constructivas" y propuestas, y afirmaba que los españoles "no entenderían" que las fuerzas políticas no fueran capaz de dejar a un lado los reproches. "Este país tiene que superar las diferencias políticas y los reproches", "hay que aparcar momentáneamente las guerras partidistas, los reproches", decía, para pensar en las necesidades de su futuro inmediato.

Este "pacto de Estado" o "gran pacto nacional" no sólo versará sobre cómo afrontar la respuesta inmediata a la pandemia, sino que quiere servir para "avanzar en los grandes retos" que hoy tiene el país. "Esperamos y deseamos que acudan todos los llamados, si no estarán evidenciando que el país no puede contar con ellos cuando se les necesita", apostillaba.

La ministra portavoz ha comparecido este viernes junto al titular de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa telemática posterior al Consejo de Ministros extraordinario que hoy ha aprobado la prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril.

Este jueves, Sánchez concretó este propuesta de "gran acuerdo de país", que el Ejecutivo mencionó por primera vez durante la semana pasada. Sólo el PSOE y Unidas Podemos, los partidos que sustentan al Gobierno, y Ciudadanos -entre críticas al Ejecutivo- celebraron esta oferta de diálogo.