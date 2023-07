Guardiola pacta con Vox y luego anuncia un plan contra la violencia de género 

La candidata del PP a la presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que pactó con Vox su Gobierno después de negarse en un primer momento, anunció este jueves la puesta en marcha de un plan autonómico para erradicar la "violencia de género".

Su socio niega que exista la violencia contra las mujeres por el hecho de serlo. A pesar de ello, Guardiola, en su discurso de investidura, ha manifestado: "Ni un paso atrás. Ni un eufemismo más. No vamos a permitir que el dolor y la tragedia de muchas mujeres sea utilizado como arma política".

Guardiola ha usado los términos "violencia de género" y "violencia machista", que no aparecen en el acuerdo de 60 medidas suscrito entre PP y Vox para formar un gobierno de coalición. En ese pacto se hablaba de "discursos machistas" y de "violencia contra la mujer".

Entre los diez retos que ha anunciado ha citado lograr la igualdad plena y efectiva, y ha adelantado que si es elegida presidenta asumirá directamente las competencias en este ámbito.

La palabra de Guardiola

Guardiola, como si no hubiera firmado nada con Vox y legitimado sus posiciones con su pacto con la ultraderecha, agregó que las mujeres del Partido Popular "no admiten lecciones de feminismo ni de igualdad de nadie", y proclamó: "Ser mujer no me hace mejor que mis compañeros, pero tampoco peor. No es un valor en sí mismo, pero sí una conquista social".

Guardiola ya manifestó que su palabra no valía nada tras pactar con la ultraderecha. Antes del acuerdo con Vox había dicho: "Yo no puedo dejar entrar en mi Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI".

Una semana después, tras recular, dijo: "Es preferible que me frustre yo a que se frustre el futuro de los extremeños" y "mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños".