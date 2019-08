La guerra interna de Podemos en La Rioja amenaza la estabilidad del Gobierno de Andreu

Ni si quiera ha cumplido cuatro días de vida y no está totalmente conformado, pero el nuevo Gobierno de La Rioja ya atraviesa por una situación delicada debido a la inestabilidad interna de uno de sus socios: Podemos, cuya única diputada, Raquel Romero, ya bloqueó en su día, en una primera votación, la investidura de la socialista Concha Andreu.

El jueves, tras su toma de posesión, la presidenta Andreu, dio a conocer la composición y estructura de su Gobierno, formado por PSOE y Podemos-Equo, con el apoyo externo de IU. En este Gobierno, la formación morada ocupa una de las nueve Consejerías, en concreto, la de Participación, Derechos Humanos y Cooperación. Un cargo resultante de las duras negociaciones entre Podemos y PSOE para que los primeros no bloquearan la investidura de Andreu y que ha tenido que dejarse por escrito en un "pacto por la estabilidad".

Los problemas ha llegado cuando Andreu ha nombrado consejera Romero, la diputada de Podemos, enfrentada a la gestora que dirige Podemos en La Rioja desde hace tiempo. Esta gestora había designado hace días a otra persona para que fuera nombrada consejera por la presidenta.

El pasado 24 de agosto, el Equipo Técnico de Podemos La Rioja —órgano de dirección del partido morado en esta región— designó como consejera a la secretaria del Grupo Municipal de Unidas Podemos en Logroño, Nazaret Martín, pero anoche comunicó que renunciaba a formar parte del Gobierno regional al no poder conciliar su vida personal, familiar y laboral.

El Equipo Técnico, en una reunión extraordinaria celebrada una hora antes de la toma de posesión de Andreu, propuso a Amalia Revuelta, funcionaria de la Consejería de Hacienda del Gobierno regional, como consejera en representación de Podemos, lo que debía ser ratificado por la nueva presidenta del Ejecutivo riojano.

Romero contra Revuelta

Sin embargo, Romero advirtió el jueves por la mañana que ella no daba validez a esa reunión del Equipo Técnico y que se había convocado "a sabiendas" de que ella no podía asistir porque estaba en la toma de posesión de Andreu.

"La comunicación la ha hecho la diputada, que es quien garantiza la estabilidad", ha zanjado Andreu

Finalmente, la nueva presidenta regional ha dado a conocer que en su Gobierno estará Raquel Romero. Andreu ha justificado en varias ocasiones, a preguntas de los periodistas, el nombramiento de Romero en la "estabilidad" que quiere para toda la legislatura y ha recordado que ha sido esta diputada la que ha participado en las negociaciones para conformar la coalición.

Raquel Romero, ha dicho la presidenta, es quien le ha comunicado que ella sería la titular de la Consejería asignada a Podemos-Equo, tras el acuerdo firmado el pasado 21 de agosto por PSOE, la formación morada e IU. Ha reconocido haber recibido varias comunicaciones diferentes de Podemos, pero "eso es una cuestión interna" de la formación morada, ha dicho.

"La comunicación la ha hecho la diputada, que es quien garantiza la estabilidad", ha insistido Andreu, quien ha subrayado que el PSOE no ha tenido "nada que ver" en que la persona propuesta por Podemos hace unos días, Nazaret Martín, renunciara a ocupar el cargo cuatro días después de ser propuesta por la formación morada.

Al conocerse esta decisión de Andreu, la gestora de Podemos La Rioja dio por rotos ayer por la noche todos los pactos del PSOE en la región, lo que incluía el Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño y el de Haro, algo que Romero negaba.



Incompatibilidades

Este viernes, día en que los consejeros toman posesión de sus cargos, las partes de este monumental culebrón ha intentado explicar en la Cadena Ser la situación, que no parece resulta ni mucho menos. Una portavoz de la gestora de Podemos ha insistido en que "ni la dirección nacional de Podemos ni Podemos La Rioja apoyan a Raquel Romero" y ha incidido en que la parlamentaria "se está poniendo en una postura de poder que no tiene". "El PSOE ha roto un pacto (nombrando a Romero Consejera). En todo caso el harakiri se lo está haciendo la señora Raquel Romero poniéndose en una posición que no tiene", sostiene la gestora. También recuerda que, según los estatutos de la formación morada, Romero no puede ser consejera y diputada al mismo tiempo, ya que no se pueden acumular dos cargos.

Por su parte, Romero ha dicho que la solución era que "ella tomase el cargo como consejera por un tiempo hasta que se llegue a una asamblea ciudadana que tenga legitimidad" y solo entonces pondrá su cargo a disposición.

Así las cosas, la inestabilidad interna en Podemos pone en peligro la continuidad del gobierno socialista que ha acabado con 24 años de ejecutivos conservadores en la región. Aunque se habla de una posible expulsión de Romero de Podemos y que ésta quede como diputada no adscrita, Andreu no ha especificado si la mantendría en el Gobierno. “Se analizaría. Vamos a mantener la tranquilidad porque hay una estabilidad asegurada”, zanjaba Andreu.