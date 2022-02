El PP andaluz y gallego evitan cualquier juicio de valor sobre secretario general del partido, Teodoro García Egea. Mientras Feijóo insta a una solución entre Ayuso y Casado, desde Andalucía eluden pronunciarse al respecto.

El presidente de la Xunta señaló, tras un acto en Santiago de Compostela, que había que parar la "hemorragia", por la imposibilidad de llegar al Congreso nacional con esa herida abierta, y defendió que es precipitado poner conductas en sospecha. Feijóo, que habló con su "presidente", Pablo Casado, propone que Ayuso y él, tras un manejo del conflicto en su opinión desacertado, deben en sus propias palabras, sentarse para hablar sin que haya "intermediarios" por medio, solamente ellos dos. El partido en Galicia no ha emitido juicio alguno sobre la necesidad o no de relevar al secretario general del PP, Teodoro García Egea

En cambio, el PP andaluz ha eludido este sábado pronunciarse sobre los pasos que debe dar la formación política. Fuentes del PP andaluz, formación que gobierna en la Junta de Andalucía, han recordado a Efe que desde el comienzo de esta crisis no han manifestado ninguna opinión al respecto porque consideran que de esta forma pueden ayudar a parar "la bola cuanto antes y no hacerla más grande". Las fuentes consultadas tampoco han querido emitir un juicio sobre la necesidad o no de relevar al secretario general del PP, Teodoro García Egea.