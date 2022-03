El Gobierno que lidera Pedro Sánchez sigue en la búsqueda de la mayor unidad y consenso posibles de cara a afrontar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. En este sentido, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha detallado las fechas clave en la hoja de ruta que se ha marcado el Ejecutivo. La "unidad" se busca internamente y externamente. Por un lado, este mismo miércoles comenzarán las negociaciones y conversaciones con el resto de grupos políticos. El objetivo es lograr los máximos apoyos posibles en torno a las medidas que incluirán en el Plan de Recuperación. La primera reunión, en la que participarán las tres vicepresidentas y el ministro de Presidencia, será con el Partido Popular (PP).

En el horizonte, como ya adelantó este lunes Sánchez en una entrevista con La Sexta, están otras fechas clave. Primero, los días 24 y 25, cuando se celebrará el Consejo Europeo. El objetivo principal es que la UE dé su aval para desacoplar el precio del gas de la electricidad. Y a partir de ahí, el Gobierno tendrá vía libre para aprobar el mencionado Plan en el Consejo de Ministros del día 29 de marzo. El próximo lunes 21, además, se producirá un nuevo encuentro con las Comunidades Autónomas tal y como se acordó este fin de semana en la Conferencia de Presidentes. Ese día también se realizará una reunión con los agentes sociales.

"Se trata de ver cuáles son las medidas más compartidas para dar respuesta", ha destacado Rodríguez, que ha incidido en la importancia de la protección de "colectivos vulnerables". "Haremos todo lo que esté en nuestra mano. Los años que hemos vivido nos han hecho aprender a gestionar otras crisis. La unidad y la respuesta europea resultaron fundamentales", ha añadido la ministra portavoz.

Desde Moncloa no han detallado por el momento medidas concretas, aunque sí barajan "rebajas fiscales", como ya adelantó Sánchez este lunes. Serán tanto Nadia Calviño, Yolanda Díaz, Teresa Ribera como Félix Bolaños las personas mandatadas por el Gobierno para ir aterrizando las propuestas.

En este sentido, Rodríguez se ha referido a "un plan abierto y dinámico" ya que la "evolución no es estable". "No sabemos hasta dónde llegará esta situación, no sabemos hasta dónde llegará la guerra de Putin", ha afirmado. La ministra portavoz ha reconocido que es una "situación excepcional que genera incertidumbres". "Los responsables públicos tenemos que trabajar para dar serenidad", ha añadido.



La gira europea que inicia Sánchez este miércoles, con una comparecencia conjunta desde Moncloa con el primer ministro de Croacia, Andrej Plenković, incluye encuentros con otros 7 líderes europeos. Serán los de Eslovaquia, Italia, Alemania, Rumanía, Grecia, Portugal e Irlanda.