Más de 2.500 residentes de medicina y enfermería de Madrid iniciaron una huelga indefinida este lunes. Protestan por las jornadas interminables, por la falta de descansos reglamentarios, muchas veces sin supervisión a pesar de que son personal en formación y cobrando apenas mil euros de base. Los sanitarios con plaza MIR exigen al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso "poner fin a la precariedad" y que se deje de "explotar a los profesionales" que "mantienen el sistema sanitario en pie" bajo el lema los "Médicos dicen basta".

Sin embargo, la presidenta de la región ha hecho caso omiso de sus protestas este jueves durante la sesión de control de la Asamblea y ha asegurado hasta en dos ocasiones que Madrid ha sido la comunidad "que mejor ha protegido a sus sanitarios". "No estoy de acuerdo con politizar las protestas, ya habían amenazado con una huelga antes de sentarse a negociar, y creo que eso no ayuda a nadie", ha expresado con respecto a la huelga del personal sanitario.

Varios portavoces de la oposición han afeado a la presidenta las condiciones de la Comunidad de Madrid a sus sanitarios. "Usted les ha negado el diálogo, les han impuesto unos servicios mínimos del 100%", ha señalado el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà. Por su parte, el representante de los socialistas, Ángel Gabilondo, ha incidido en la temporalidad de los profesionales sanitarios.

Para Ayuso, hay un "claro intento" de apropiarse de sus reivindicaciones. "Los sanitarios no son de nadie, no son de izquierdas, no son de derechas, no son de nadie. Son de los ciudadanos, no les pertenecen", han sido las palabras de Ayuso. "Tenemos el objetivo de transformar en interinos a todos los eventuales", ha señalado, en respuesta a Gabilondo.

Asimismo, la dirigente popular ha defendido la gestión en la compra de material sanitario de su Ejecutivo. "Hubiera ido descalza a China para traer ese material", le ha espetado a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio. Ayuso ha hecho hincapié en que "es muy difícil gestionar en esas circunstancias" durante los peores meses de la pandemia y ha revindicado que la región compró "muy bien" ese material.