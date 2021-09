Iceta compara la mesa de diálogo de Catalunya con las conversaciones de paz tras la guerra de Vietnam

La trama tras las diferentes versiones y opiniones sobre cómo y cuándo se iba a celebrar la mesa de diálogo y, tras una Diada que pidió al Govern "hechos", en lugar de "mirar permanente al Estado" a la espera de ciertas concesiones, deja este lunes un nuevo capítulo.

Y es que Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, ha comparado la mesa de dialogo entre el Gobierno y la Generalitat con las conversaciones tras el final de la Guerra de Vietnam.

Aragonès aseguró que "lo natural" es que Sánchez asista a la mesa de diálogo

Iceta se ha expresado de este modo cuando le han preguntado por qué todavía no se conoce si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá a dicha reunión, prevista para esta semana. "Me recuerda a las conversaciones de paz después de la Guerra de Vietnam, que se estuvo discutiendo mucho tiempo si la mesa era redonda, cuadrada u octogonal", ha afirmado el ministro, que ha añadido que las negociaciones tienen "ese aspecto de complejidad."

Miquel Iceta ha matizado que en este caso no se está hablando de la negociación después de una guerra sino para resolver un "conflicto político".

Así ha indicado que los equipos siguen trabajando para acotar las presencias y hasta que no acabe esa negociación previa no se conocerá si finalmente asistirá Sánchez o no. "Es un tema complejo como para negociarlo hasta el último momento", ha añadido.

Illa opina sobre si Sánchez irá o no a la mesa de diálogo

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha restado importancia a la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión de la mesa de diálogo entre gobiernos prevista esta semana en Barcelona. "No me parece lo más relevante", ha apuntado.

A falta de despejar la incógnita sobre la participación de Sánchez, este domingo trascendió el nombre de los seis ministros que acudirán a la cita: Félix Bolaños (Presidencia), Isabel Rodríguez (Política Territorial), Miquel Iceta (Cultura), Raquel Sánchez (Transportes), así como la vicepresidenta Yolanda Díaz y Manuel Castells (Universidades).

Illa: "No veo tampoco un deseo mayoritario ni un ansia especial de la sociedad catalana para tener un nuevo Estatut"

Al ser preguntado por la participación de Sánchez en una entrevista en RNE, Illa ha dicho: "Sabemos ya que hay una composición muy alta por parte del Gobierno, se ha dado a conocer este fin de semana [...] y no me parece lo más relevante si asiste o no el presidente del Gobierno. Él lo acabará de decidir y lo comunicará".

Para el exministro, "lo determinante es que se reúna la mesa" y "que se ponga en marcha una agenda para el reencuentro" de los catalanes con el resto de España, algo que ha defendido que se tiene que acompañar con la apertura de un diálogo interno entre las fuerzas catalanas para rehacer los consensos rotos durante los años del procés.

"En Catalunya hay maneras muy distintas de ver las cosas y creo que sería interesante y necesario que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, encabezara el diálogo entre catalanes para llegar a un consenso", ha agregado.

El jefe de la oposición en el Parlament ha opinado que el acuerdo que se alcance en la mesa de diálogo puede ser la renovación del Estatuto de Autonomía, aunque ha precisado: "Con sinceridad, no veo tampoco un deseo mayoritario ni un ansia especial de la sociedad catalana para tener un nuevo Estatut"