Imanol Pradales sufre un ataque de spray pimienta por parte de un desconocido

El candidato a lehendakari por el PNV, Imanol Pradales, ha sufrido un ataque tras el acto que ha protagonizado su partido en la localidad de Barakaldo. Según ha indicado la formación nacionalista, una persona ha rociado su rostro con "una especie de spray pimienta".

Pradales ha sido trasladado al Hospital de Cruces, también en Barakaldo, donde está siendo atendido. También ha necesitado atención médica una persona que se encontraba junto al candidato del PNV en el momento de la agresión.

Poco después de las 20.30, la Ertzaintza ha dado a conocer un comunicado en el que señala "el autor de estos hechos, un hombre de 49 años, ha sido detenido en el mismo lugar del incidente por un delito de lesiones".



La agresión se ha producido pocas horas antes de que tenga lugar el debate entre los candidatos a lehendakari que emitirá EITB. "Tengo que empezar con una mala noticia, pero sin preocuparse", ha afirmado el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, nada más subir al escenario en el acto de Barakaldo. Pradales había intervenido unos minutos antes.

"Justo cuando salía Imanol para prepararse para el debate de ETB, una persona que se le ha acercado le ha rociado con spray de pimienta y han tenido que llevarle a Cruces a limpiarle los ojos", relató Ortuzar.

"No sabemos a qué responde. Este tipo de comportamientos, de sucesos, nos tienen que llevar a la reflexión de si todo esto que estamos viviendo de estirar, tensionar, crear división, crear crispación, es el camino para una sociedad como la vasca. En opinión del PNV no, ese no es el camino", afirmó.

"No nos van a amargar este espectáculo", agregó Ortuzar, quien nada más terminar el mitin se dirigió al hospital para conocer de primera mano el estado de Pradales.

El PNV ha difundido una imagen en la que se aprecia el spray con el que ha sido atacado. "La Ertzaintza se lo ha facilitado al servicio médico que le ha atendido para elegir un tratamiento óptimo", han señalado desde el área de Comunicación del partido.

Spray con el que ha sido agredido el candidato del PNV, Imanol Pradales. — EAJ-PNV

Cuando faltaban diez minutos para las nueve de la noche, fuentes de la formación nacionalista señalaron que el candidato había abandonado el Hospital de Cruces y se dirigía ya hacia Bilbao para participar en el debate de EITB.

Varias personalidades del mundo de la política vasca han mostrado su solidaridad con el aspirante del PNV y han rechazado esta agresión.