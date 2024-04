El Gobierno se suma a la estrategia de polarización del PSE con EH Bildu por ETA a pocos días de las elecciones vascas

"Negacionismo con la propia historia", actitud "cobarde" y "desprecio a las víctimas y la sociedad española en su conjunto". De esta manera se ha expresado este martes la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, sobre las palabras del candidato de EH Bildu en relación a ETA.

Moncloa se suma así a la estrategia de polarización del PSE y su candidato Eneko Andueza contra la izquierda abertzale a pocos días de las elecciones en Euskadi. Pello Otxandiano, el candidato de EH Bildu, evitó este lunes referirse a ETA como "banda terrorista" durante una entrevista en la Cadena SER. Una posición que ha sido fuertemente criticada por los socialistas vascos y también en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes.

"Frente a la lucha contra el terrorismo, este Gobierno ha sido contundente", ha afirmado Alegría. La ministra portavoz ha sido preguntada hasta en tres ocasiones por los medios de comunicación por las palabras de Otxandiano y si esto cambiaba algo la relación con EH Bildu.

"No compartimos en absoluto las palabras del candidato. Este país ha sufrido muchos años el terrorismo de ETA y no reconocer que es una banda terrorista no es que sea absolutamente cobarde sino que es un desprecio a las víctimas y la sociedad española en su conjunto", ha afirmado Alegría.

La portavoz del Gobierno ha recordado además que Andueza ha sido también "muy contundente" frente a este tipo de declaraciones. Del mismo modo señalan fuentes de Moncloa que no van a facilitar en ningún caso un gobierno de EH Bildu. Pero en ningún caso esto supone una ruptura parlamentaria con el partido vasco, al que necesitan para sacar adelante muchas leyes en el Congreso.