La concesión de los indultos a los presos del procés anunciados este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anticipan un "cambio de régimen" para el líder de la oposición, Pablo Casado. El conservador ha protagonizado una intervención ante diputados y senadores del PP en la Cámara Baja en la que ha cargado duramente contra esta medida de gracia, que ha calificado como "golpe de gracia": "Es un cambio de régimen que destruye las bases de nuestro sistema de convivencia", ha asegurado. Un "premio" que se concede a quien "no lo solicita, no se arrepiente y amenaza con reincidir".

Casado ha definido al socialista como "el político menos fiable y destructivo" de la democracia española, responsable de una "agenda suicida" para España. Así, el líder popular ha justificado que el PP no apoyara a Sánchez en la investidura celebrada a principios del año 2020. "Se nos ha intentado presionar muchas veces, pero el PP no es el problema, es la solución", ha afirmado. A su juicio, el "verdadero problema" que atraviesa el país "no es que falte democracia", es que el Gobierno pacta "con los que atentan a la democracia".

El dirigente popular ha afirmado que el 'sanchismo' "ha devorado como Saturno al socialismo constitucional. ¿Cómo se puede hablar de fortalecer las bases con un proceso que premia a los golpistas?". "Deben terminarse las ambigüedades: el apaciguamiento no es una opción", ha proseguido. Casado también ha criticado el lugar en el que Sánchez ha anunciado la medida, el Liceo de Barcelona. A su juicio se trata de una "ópera bufa" con "una platea subvencionada por los fondos europeos".

Asimismo, ha lanzado un mensaje velado al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que apoyó los indultos para contribuir a "normalizar" la relación con Catalunya. "Nuestros únicos accionistas son los españoles: solo a ellos nos debemos, no a ningún editorial ni consejo de administración", ha sostenido, lo que ha generado un fuerte aplauso entre los cargos del PP.

Por último, Casado ha acusado al presidente del Gobierno de querer forzar la desaparición de su partido: "Sánchez quiere que el PP y lo que representamos deje de existir. Que el PP gane las elecciones es indispensable para la continuidad histórica de España", ha zanjado.

Arrimadas: "El Gobierno de España nos ha vuelto a humillar"

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también ha criticado esta decisión del Ejecutivo. A su juicio, el socialista a "vuelto a abandonar" a los catalanes. "El Gobierno de España nos ha vuelto a humillar. El Gobierno de España ha vuelto a confundir al separatismo con Catalunya", ha asegurado la dirigente naranja en rueda de prensa desde la ciudad condal. "Indultar a los golpistas no se hace en nombre de Catalunya, sino contra la mitad de los catalanes".

Para Arrimadas, Pedro Sánchez ha hecho "teatro del malo, disfrazándose de hombre de Estado cuando lo único que le importa es permanecer en Moncloa". "Es el mismo Sánchez, pero con otro disfraz. El que le obligan a ponerse sus socios separatistas. El único reencuentro que se va a encontrar es el de los independentistas con el procés".