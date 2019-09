Íñigo Errejón será candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del próximo 10-N. La militancia de Más Madrid votó a favor este miércoles de que sea el ex número dos de Podemos quien lidere la lista. Tras la votación, Errejón tomó la palabra en el auditorio de UGT para confirmar el paso adelante: "Hay repetición electoral por la irresponsabilidad de los líderes políticos tras el 28-A. Si queremos que el resultado sea diferente, hay que votar diferente. No vamos a ser parte del ruido, vamos a ser parte de la solución", aseguró el candidato para explicar su salto a la política estatal.

Después de una dura crítica hacia el resto de partidos políticos por el bloqueo tras el 28-A, Errejón dijo la frase que esperaba el auditorio: "Os agradezco la confianza y estoy dispuesto a encabezar una candidatura que garantice un gobierno progresista". El candidato también confirmó que su partido espera cerrar un acuerdo en los próximos días con Equo y la Chunta Aragonesa para que se unan a la alianza que ya ha pactado con Compromís. La incógnita sigue siendo el nombre de la candidatura, aunque todo apunta a que será Más País.

La frase que más repitió Errejón fue, sin lugar a dudas, dejaba un claro mensaje para Unidas Podemos y el PSOE: "Primero el país, luego la gente", prometió a su militancia. El candidato asegura que desde su formación harán todo lo que esté entre sus manos para garantizar un gobierno progresista y hizo un claro llamamiento a la abstención para evitar que gane el frente de las derechas tras el cansancio que produce una repetición electoral.

Errejón: "Hay que poner el país por delante de los partidos"

De hecho, recriminó a las dos formaciones que se hubieran dedicado estos meses a hablar de "quien le ha enviado un mensaje a quien" o de "qué se habla en la comisión negociadora". "La política tiene que volver a hablar de la vida, del tiempo que tenemos para nosotros, de qué comemos y de los centros de trabajo. Si la política no habla de la vida la gente más sana es la gente que se aparta de la política y así la política vuelve a ser de unos privilegiados", consideró.

El acto, sin embargo, no pasó sin un incidente que el candidato consiguió resolver. Uno de los asistentes recriminó a Errejón en varios ocasiones que "dividiera a la izquierda" y, cuando el candidato dijo que venían a desbloquear la situación, dijo que el culpable era Pedro Sánchez. El candidato le contestó que así era, pero que si no se ofrecía otra solución ante la situación que ya se ha vivido, no se tendría un gobierno progresista. El único objetivo con el que se presenta asegura que es garantizar el desbloqueo político. Y para no restar y sumar al bloque progresista Errejón explicó que en los próximos días se formará un órgano para estudiar en las zonas en las que presentarse.

Aunque el partido aún no tiene un programa, Errejón esbozó durante las líneas generales en una intervención que bien podría verse como su primer mitin de campaña: políticas verdes, feminismo y poner la vida en el centro de la gente — un guión ya utilizado por el que fue su compañero de partido, Pablo Iglesias —.

La militancia pide una lista mayoritaria de mujeres

La Asamblea de Más Madrid para avanzar hacia las generales comenzó a las seis Y media de la entrada con la entrada en el auditorio de Íñigo Errejón, Marta Higueras, Rita Maestre, Inés Sabanes y Nacho Murgui. El auditorio, repleto, comenzó a gritar "Presidente" y "Más País". Desde el primer momento destacaron que se presentan para acabar con el bloqueo político que ha tenido lugar desde el pasado 28-A.

Varios militantes de Más Madrid han explicado el trabajo que han hecho con las asambleas sectoriales, locales y de distrito durante este lunes y martes. Según todos los locutores, ha habido unanimidad en todos los espacios en aprobar que se vaya a las asambleas generales con una lista que lidere Errejón. Sobre la lista también se incidió el deseo de la militancia de que haya una alta representación de mujeres y visibilidad de las personas LGTB+ y personas trans. También, tal y como ya ha estado haciendo la dirección, en presentarse no sólo por Madrid y avanzar en alianzas territoriales en los que se pueda "sumar y no restar".

Tras leer estas conclusiones la militancia votó a favor de todas estas líneas generales para presentar la candidatura. Las tarjetas verdes que ya se alzaron el pasado domingo se volvieron a levantar.