Varias formaciones de la derecha se han sumado a las denuncias del Sindicato Unificado de Policía (SUP), por la llegada a Granada de hasta 200 migrantes desde Canarias y critican la "deslealtad" del Gobierno al no "comunicar nada".

Asimismo, el alcalde de Granada, Luis Salvador (Ciudadanos), ha criticado este martes al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, porque "no parece muy normal que en una pandemia como la que estamos sufriendo en este momento, el ministro monte un vuelo, mande migrantes al interior de la Península, los suelte en Granada, como los ha podido soltar en otros sitios, y los deja a su libre albedrío", y además "sin avisar".

"No me parece en absoluto normal que esa sea la postura del ministro del Interior, sin avisar a ninguna autoridad, sin avisarnos a nosotros, al Ayuntamiento de Granada, ni avisar, me imagino, tampoco a la Junta de Andalucía y actuar de esa manera", ha censurado el alcalde, que ha anunciado que el Ayuntamiento va a elevar una queja al respecto.



La Junta de Andalucía exige explicaciones

El delegado de la Junta de Andalucía en Granada, Pablo García, también se ha pronunciado calificando de "irresponsable" la llegada "por sorpresa" de un vuelo con "más de un centenar" de migrantes procedentes de las Islas Canarias.

"El Gobierno de España ha ignorado las normas sanitarias en vigor para salvar sus intereses, realizando un traslado de migrantes con absoluta opacidad y sin comunicar, a la Junta de Andalucía", afirma Pablo García.

El estado de salud de los migrantes también ha sido cuestionado, el delegado ha recordado que para entrar en Andalucía y en Granada es necesario poseer una autorización administrativa expresa y en este caso concreto es exigible que estas personas dispongan de una PCR negativa y califica de "grave irresponsabilidad cuanto menos" el desvío a Granada de vuelos con personas de las que "se desconoce su estado de salud y la justificación legal para entrar en un territorio con restricciones sanitarias".

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, también ha mostrado su desacuerdo vía Twitter: "El Gobierno de España no nos ha comunicado nada sobre el traslado de unos 200 inmigrantes a Granada. Están actuando con deslealtad y de espaldas a Andalucía".

PP y Vox culpan a Marlaska

El presidente provincial del PP de Granada, Francisco Rodríguez, ha señalado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como "responsable principal y último de lo ocurrido con los 200 inmigrantes llegados a Granada" desde Canarias en unas condiciones de "dudoso trato humanitario y sanitario".

Por ello, el Partido Popular ha pedido este martes, a través de los diputados nacionales Carlos Rojas y Pablo Hispán, su "comparecencia urgente" en el Congreso de los Diputados.

"Las imágenes difundidas en redes sociales y denunciadas por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) sobre la llegada de los inmigrantes al aeropuerto granadino son un fiel reflejo de la política de inmigración del Gobierno y pone de relieve que el trato dado por Interior a estas personas se asemeja más al que se les da a las mercancías que a seres humanos", ha recriminado Rodríguez.

El presidente popular ha afirmado que el Gobierno "se lava las manos" en este asunto y lo "zanja" de una forma "aún más irregular que la propia llegada de estos inmigrantes a nuestro país". "Para no abrir el debate sobre la repatriación inmediata de los mismos, los traslada en avión hasta Granada y los abandona a su suerte por la provincia", ha criticado.

El líder del PP de Granada ha explicado que, en estos momentos, "se desconoce" el paradero de estos migrantes, "si están abandonados a su suerte sin la más mínima sensibilidad desde el punto de vista humanitario. Es una dejación de funciones, una actuación absolutamente negligente por parte del Gobierno, con la connivencia de la Subdelegación, que hayan podido ser trasladados a una provincia como la nuestra, donde el índice de inmigración irregular es altísimo, con vías de entrada a través de nuestra costa", ha reprochado.

Olona : "Que el ministro de Interior les acoja en su casa"

Mientras, el partido de Abascal continúa con su discurso anti-inmigración en la crisis migratoria que atraviesa la comunidad autónoma de Canarias.

En un comunicado, la diputada por Granada y portavoz adjunta del grupo de Vox en el Congreso, Macarena Olona, describe que el viaje en avión se ha hecho "sin aparente control sanitario" y por tanto "pone en peligro la vida de los granadinos al no tomarse las medidas oportunas para evitar contagios por covid-19". "Que el ministro del Interior les acoja en su casa", subraya.

Además, Olona ha solicitado este martes las comparecencias en la Cámara Baja del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la subdelegada del Gobierno en la provincia, Inmaculada López, ante una "manifiesta negligencia" en la forma en la que se ha organizado el traslado de migrantes desde Canarias a la provincia.