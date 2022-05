Ione Belarra pide a Pedro Sánchez "seguir el ritmo a Podemos"

La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha invitado este domingo al PSOE a "pisar el acelerador" y "seguir el ritmo a Podemos por el bien de nuestra gente" y si quiere "revalidar la confianza de la ciudadanía", al tiempo que ha insistido en que es su formación quien "marca el rumbo" al Ejecutivo.

Belarra y la ministra de Igualdad, Irene Montero, han cerrado este domingo, con un mitin, la Fiesta de la Primavera que Podemos ha celebrado durante el fin de semana en Valencia y que ha reunido a unas 3.000 personas, según la organización.

A juicio de la líder de Podemos, su formación es "el principal motor de los avances más importantes del Gobierno de coalición. Es la fuerza que ha transformado el sentido común respecto a asuntos clave para España. Cuando escuché decir al coordinador general del PP, Elías Bendodo, que España es un país plurinacional, la verdad es que me sonó de algo".

Belarra se ha referido a las nuevas leyes feministas, al "escudo social, los ERTE, la subida del SMI, el ingreso mínimo vital, la reforma laboral, la nueva ley de la vivienda o la intervención del mercado del alquiler" como principales hitos de su presencia en el Gobierno.

"Y también esta semana un tope histórico al gas para bajar la factura de la luz y aplicar un duro recorte a los beneficios de las eléctricas. Ya era hora de que por primera vez un gobierno pusiera coto a quienes llevan décadas estafando a la ciudadanía", ha agregado. "Gracias a nuestro trabajo en el Gobierno, hoy hay mucha más gente orgullosa de lo que somos como país que hace una semana. Somos el primer país europeo en lograr las bajas menstruales. España vuelve a ser una referencia mundial de políticas feministas", ha asegurado.

"Pocos se atreven a decir que es una vergüenza que el rey emérito vuelva a España a participar en regatas en vez de a rendir cuentas ante la Justicia"

En referencia a la Corona, Belarra ha apuntado que "pocos en España se atreven a decir que es una vergüenza que el rey emérito vuelva a España a participar en regatas en vez de a rendir cuentas ante la Justicia y ante ciudadanía, que su vuelta es una humillación para nuestra democracia". "Pero menos aún se atreven a decir que el problema fundamental de nuestra democracia no es el rey emérito y sus negocios fraudulentos, el problema es que cualquiera que ostente el cargo goza de total impunidad para volver a hacerlo tantas veces como quiera. Nadie le puede perseguir, nadie le puede juzgar", ha lamentado.

Por su parte, la Ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que "ser de Podemos no es solo ser parte de la organización política que llegó para cambiar el sistema de partidos y hacer posible lo imposible, ser de Podemos es también una forma de hacer política que no se doblega, que siempre camina sin olvidar quiénes somos o de dónde venimos". Se ha referido a la mayoría conformada con Bildu o ERC para la investidura de Pedro Sánchez y "construir la mayoría de los avances más importantes de la democracia de los últimos años" y le ha recordado al PSOE: "Queremos ir de su mano, pero para cambiar las cosas, no para que sigan igual".

Sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid ha señalado: "Ayuso ha dicho que las feministas somos unas malcriadas porque queremos volver de noche a casa sin que nos violen, porque queremos decidir cuándo y cómo y con quién somos madres, porque queremos tener relaciones basadas en el consentimiento". "Pero malcriada es la que está para tomar una caña después de trabajar pero no cuando hay que llevar al niño al centro de salud y hay lista de espera de un mes, o la que no está nunca cuando se la necesita para proteger la educación pública y la sanidad, o quien utiliza el dinero público para regalárselo a su familia", ha añadido.

En referencia a la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha reiterado: "No queremos enviar armas, sino construir la paz. Esta posición, en la que antes estábamos solas, es ahora un grito que comparten militantes del PSOE como Javier Solana". Este mitin ha contado con la presencia de otros políticos progresistas de Sudamérica, como Diego Pary (exministro de Bolivia), Verónica Delgadillo (senadora de México), Gabriela Cerruti (portavoz de la Presidencia Argentina) o Consuelo Veloso (diputada chilena).