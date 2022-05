Irene Montero espera incluir la reducción del IVA en los productos de higiene femenina en los próximos Presupuestos

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha destacado este martes que espera incluir la reducción del IVA en los productos de higiene femenina en la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Esta medida, que defienden desde Igualdad, se ha quedado fuera de la ley del aborto a pesar de las intenciones iniciales del Ministerio que lidera Montero.

"Tenemos el compromiso de trabajarlo de cara a los PGE. Es un compromiso como Gobierno. Lo trabajaremos para los PGE", ha respondido Montero al ser preguntada sobre este asunto en la habitual rueda de prensa celebrada en Moncloa tras el Consejo de Ministros.

Montero ya avanzó este lunes que el Ministerio de Hacienda "no había querido" incluir el IVA superreducido para productos como compresas o tampones. La ministra recordó, en una entrevista realizada con la Cadena SER, que hay un 22% de mujeres que "aseguran no poder elegir o no poder pagar los productos de higiene menstrual".

Estas cifras están incluidas en un estudio del Instituto Universitario de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol Gurina (IDIAPJGol). Según el informe, una de cada cuatro mujeres no pueden permitirse en España un producto menstrual de su elección por cuestiones económicas. Los principales factores de riesgo para padecer pobreza menstrual fueron, según el estudio, identificarse como persona no binaria, haber nacido fuera de España, estar residiendo en este país en una situación administrativa irregular y tener una situación laboral precarizada.

Por ello, remarcó que la propuesta, que tendría un coste de 30 millones de euros, se tiene que aplicar si se entiende que la salud menstrual forma parte del derecho a la salud de las mujeres. En este sentido, el Ministerio de Igualdad defiende que es una medida que "vamos a tener que implementar" porque es "urgente".