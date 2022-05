Irene Montero revela que Hacienda ha impedido que se rebaje el IVA de los productos de higiene femenina

Irene Montero ha asegurado que el Ministerio de Hacienda ha rechazado incluir el IVA superreducido en los productos de higiene menstrual en la futura ley del aborto. La ministra de Igualdad ha explicado en una entrevista en la Cadena Ser que el departamento de María Jesús Montero "no ha querido" que esta rebaja vaya en la norma.

No obstante, la titular de Igualdad ha sostenido que queda pendiente esta reducción del IVA y que lo negociarán en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Ha defendido que es una medida que "vamos a tener que implementar" porque es "urgente".

Montero ha recordado que hay un 22% de mujeres que "aseguran no poder elegir o no poder pagar los productos de higiene menstrual". Por ello, ha remarcado que la propuesta, que tendría un coste de 30 millones de euros, se tiene que aplicar si se entiende que la salud menstrual forma parte del derecho a la salud de las mujeres.

Respecto al aborto, ha indicado que la normativa garantizará que las mujeres puedan interrumpir de manera voluntaria su embarazo en el centro público "más cercano a su domicilio" aunque estén en otra comunidad. También ha argumentado que se regulará la objeción de conciencia para que se respete este derecho individual y, a la vez, haya personal sanitario dispuesto atender a las mujeres que elijan abortar.

El Estado asumirá las bajas

La miembro del Gobierno ha reconocido que está "orgullosa de que vayamos a ser el primer país de Europa que empiece a hablar de una cuestión que hasta ahora se ha vivido desde el tabú, la vergüenza y la soledad de mujeres que tienen dolores de regla y se hinchan a pastillas".

"Lo que es estigmatizante —ha subrayado Montero— es que las mujeres "tengamos que vivir nuestra regla desde la soledad o la culpa y que no podamos hablar de ella con normalidad", además de "sufrir dolores incapacitantes" y que esto "no esté reconocido". Ha sostenido que "el Estado asumirá las bajas" y que se regularán a través de "una incapacidad temporal y no tendrán un límite de días".

Montero afirma que se entenderán con Díaz

La ministra de Igualdad, preguntada por el futuro proyecto de Yolanda Díaz, ha asegurado que debe ser la vicepresidenta segunda la que debe contar sus intenciones y decidir los tiempos. También ha manifestado que "sin ninguna duda" se podrán entender y que Podemos aportará toda su fortaleza.

Montero: "La participación política no es sencilla, es un proceso muy complicado"

Sobre las negociaciones in extremis de la candidatura de izquierdas Por Andalucía ha afirmado que "no tengo más que decir y que ya han hablado sus protagonistas". Ha apuntado, aun así, que "la participación política no es sencilla, ni en los partidos ni en los movimientos sociales, no es un camino de rosas, es un proceso muy complicado".

"No hay un espacio de organización política colectivo que siempre esté bien, tenemos problemas y tenemos que ser capaces de resolverlos", ha añadido. Para Montero, "lo importante es que no gobierne la derecha porque "si no, se degradará la calidad del sistema, habrá una involución democrática y se instalará la corrupción como forma de Gobierno".