Tras recibir una condena 19 meses de prisión y ser inhabilitada para "el derecho al sufragio pasivo" por parte del TSJM, la diputada y portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid Isa Serra ha expresado su punto de vista sobre la resolución del proceso judicial al que se enfrentaba por unos incidentes en una protesta contra un desahucio en 2014.

Para Serra, esta sentencia supone "una criminalización de la protesta social", además de asegurar que en el fallo de TSJM "hay intereses político por parte del tribunal, si no, no se entiende esta sentencia". También ha anunciado su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo.

La diputada de Podemos en la Comunidad de Madrid ha entrado a valorar algunos de los aspectos más controvertidos de una sentencia que ha calificado como "absolutamente desproporcionada". Alega que el tribunal "da un plus de credibilidad a la palabra de tres agentes" que dicen que les insultó y agredió, pese a que, según su versión, "todas las pruebas contradigan eso".

Serra se remonta a los hechos de 2014 por los que fue juzgada, cuando acudió a impedir un desahucio en el madrileño barrio de Lavapiés. "Un mes después, no en el propio desahucio, me enteré de que tenía una denuncia policial", señala, pese a que no fue detenida ni identificada.

La acusación contra Serra se sustentaba, según relata la diputada autonómica, en unos vídeos utilizados por la Brigada Provincial de Información que finalmente no han acabado formando parte del proceso judicial como prueba. "Mi defensa aportó 115 vídeos y cientos de fotografías, además de varios testigos y esos vídeos muestran todo lo que pasó desde el inicio del desahucio hasta el final".

"A mí se me ve muy poco, porque la realidad es que estuve muy poco, y siempre en una actitud pacífica o temerosa y tratando de cuidarme de la situación", sostiene Serra. Pese a ello, el TSJM ha rechazado la totalidad de las pruebas aportadas por la defensa, al considerar que "no aporta nada".