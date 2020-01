La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en declaraciones a la Cadena Ser que "nadie ha muerto" por la contaminación en Madrid: "Yo no quiero que se cree una alarma de salud pública porque no la hay", ha añadido, a renglón seguido. La conservadora considera que "no se va a morir la gente, tal y como se expone muchas veces": "No es real. Evidentemente, la contaminación no nos gusta a nadie y la tenemos que atajar poco a poco pero Madrid está haciendo las cosas correctamente en ese sentido".

"Madrid es una de las ciudades con mayor longevidad del mundo, con uno de los mejores sistema de transporte, cada vez hay más renovación de calderas y vehículos. Lo importante es que cada vez más personas están utilizando transporte público porque así lo quieren", ha declarado. Asimismo, la presidenta madrileña ha asegurado que la coordinación entre el gobierno municipal y el regional en cuanto al medio ambiente es "absoluta" y que en 2020, Madrid 360 dejará en un segundo plano a Madrid Central.

Desde la asociación ecologista Transport&Environment recuerdan que las emisiones son un problema de salud pública que provocan la muerte de 400.000 ciudadanos europeos al año. En ese sentido, destaca la necesidad de que los planes contra la contaminación se extiendan por todo el continente y aumenten su ambición para alcanzar las cero emisiones.

El 85% de la población española ha respirado aire contaminado este año

El 85% de la población española, casi 40 millones de personas, ha respirado aire contaminado por ozono troposférico durante la primavera y el verano de 2019, según el último informe de Ecologistas en Acción (EeA) sustentado en los datos de calidad del aire publicados por las administraciones estatales y locales. El ozono troposférico, de esta forma, continúa siendo el contaminante que presenta una mayor extensión y afección a la población dentro del Estado español.

Las cifras de personas que han respirado aire contaminado por ozono troposférico por encima de los valores aconsejados por la Organización Mundial para la Salud (OMS), sin embargo, es aún mayor, según las estimaciones de la organización medioambientalista. Tanto es así, que se estima que 39,8 millones de individuos, es decir un 85,3% de la ciudadanía española, han respirado aire con unos niveles de contaminación que sobrepasan los valores de la OMS (100 µg/m3 para un promedio diario ocho horas).