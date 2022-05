La izquierda en Andalucía lleva sus diferencias al extremo a pocas horas del tope para cerrar una coalición

El vodevil político que IU, Podemos y Más País, junto con Equo y otras fuerzas ecologistas y andalucistas, vienen representando desde hace meses, se ha llevado hasta el plazo límite legal, que se cierra en horas, para registrar una coalición.

Las diferencias entre los partidos y la sintonía demostrada en los últimos tiempos entre IU y Más País, que en Podemos no ha sentado nada bien, están marcando las negociaciones, que este jueves se han desarrollado a la vista de todos, en un escenario caleidoscópico, al que acudió la vicepresidenta Yolanda Díaz: la Feria de Sevilla.

Díaz manifestó: "El verbo que me gusta conjugar es sumar, sumar y sumar. Sumar diversidades, sumar proyectos diferentes, sumar para seguir ensanchando nuestro país. Desde luego, lo que me gustaría es que Andalucía no se coloque de espaldas al signo de los tiempos, sino que mire hacia adelante y hacia la suma".

Las elecciones andaluzas suponen la primera prueba de fuego real del proyecto político que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quiere armar de cara a las próximas generales. Fuentes de Unidas Podemos aseguran que Díaz ha estado "pendiente del proceso" de negociación en todo momento y que incluso ha sido informada de cómo se han desarrollado.

La visita de Díaz, cuyo desembarco en Sevilla hace unos meses fue clave para que se pudiera después presentar una foto y un comunicado en el que todos los partidos hablaban de avances hacia una coalición, se ha desarrollado en esta ocasión en un ambiente de cierta tensión entre los líderes de los partidos que participaron en aquella imagen.

Las diferencias

Existen, según las fuentes consultadas por Público, diferencias sobre el candidato a la Junta y también sobre el reparto del poder interno. IU y Más País aceptan a Inma Nieto, a quien IU y Más País aceptan como candidata, no así Podemos, que impulsa a Juan Antonio Delgado, guardia civil. Los partidos siguen negociando, no obstante, al límite del plazo, en un momento de máxima tensión.

Este jueves, Díaz lo pudo comprobar in situ, en su desplazamiento a Sevilla junto al ministro de Consumo, Alberto Garzón. El miércoles todas las partes admitían que el acuerdo seguía lejos y, aunque se iba a intentar hasta el último momento, la realidad es que la negociación presenta síntomas de bloqueo desde hace semanas.

La clave para desenquistarla residía para algunos, precisamente, en la visita de la vicepresidenta a Andalucía; pero al cierre de esta edición todavía no se había alcanzado ningún acuerdo para concurrir juntos a los comicios autonómicos. También han estado presentes en la Feria miembros de la dirección estatal de Podemos, como la secretaria de Organización de la formación morada, Lilith Verstrynge.