La izquierda estatal reduce su presencia en el Parlamento Vasco a un escaño de Sumar

Las elecciones que se han celebrado este domingo en Euskadi dejan un mapa completamente distinto para la denominada izquierda alternativa en el territorio. Si los comicios son un reparto de cartas para comenzar una nueva partida en el tapete político, EH Bildu se las ha llevado todas menos una, dejando a Sumar con una mano de una sola carta y a Elkarrekin Podemos, fuera de la partida.

Este espacio contará a partir de ahora y durante la próxima legislatura con un solo escaño, el de Sumar, que ni siquiera será ocupado por su candidata a la Lehendakaritza, Alba García, ya que el cabeza de lista por Araba, circunscripción en la que han logrado el asiento, es Jon Hernández, dirigente de Ezker Anitza y secretario general del Partido Comunista de Euskadi.

Sumar ha logrado este escaño después de una intensa y larga batalla con el PNV voto a voto. No fue hasta que el recuento superó el 50% cuando los de García obtuvieron el asiento, y durante varios momentos lo perdieron a favor de los nacionalistas; ese escaño estuvo "bailando" hasta prácticamente el final, cuando se distanciaron de manera notable del PNV.

Con más del 98% de los votos escrutados, Sumar había obtenido casi 35.000 sufragios, muy lejos de los 72.000 que Elkarrekin Podemos cosechó en las elecciones de 2020. En cualquier caso, el espacio retrocede de manera notable, porque si a los votos de Sumar se añaden los recibidos este domingo por los de Miren Gorrotxategi (algo más de 23.000), la suma se queda 20.000 votos por debajo de los resultados logrados por Elkarrekin Podemos hace cuatro años.

En este bloque la coalición conformada por el partido morado y por Alianza Verde es la mayor damnificada, ya que se ha quedado fuera del Parlamento vasco después de un recuento en el que no ha tenido opciones de obtener un escaño en ninguna de las tres provincias vascas.

Una campaña con poco peso de los ministros de Sumar

Desde el anuncio de la convocatoria electoral, en Sumar daban por garantizada su presencia en el Parlamento vasco, y señalaban que la incógnita residía en el número de escaños que podrían obtener. A diferencia de lo que sucedió en los comicios gallegos, los ministros de la coalición no han tenido una presencia notable en la campaña, especialmente durante la última semana (sólo acudió a Euskadi el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, al acto de cierre).

Díaz y el resto de ministros arroparon a García en actos sectoriales durante la primera semana (de feminismos, en el aniversario de la Segunda República...), pero en los últimos días apenas hubo presencia de dirigentes estatales.

El objetivo para Sumar era disputar un doble voto: el de la ciudadanía de la izquierda alternativa no independentista, con Podemos, por un lado; y el voto frontera que, según trasladaban los de Díaz, compartían con el PSE. "Quiero hacer un llamamiento a las gentes de izquierdas en Euskadi: no podemos perder ni un solo voto, el voto a la izquierda no nacionalista tiene que ser para Sumar", pidió la propia García el pasado viernes con el objetivo de concentrar el voto progresista en su candidatura.

Sumar y Elkarrekin hicieron llamamientos a concentrar el voto de izquierdas en sus candidaturas

Durante la última semana de campaña electoral también Elkarrekin Podemos se había centrado en apelar a su marca para tratar de aglutinar el voto que en las anteriores elecciones les había dado seis escaños. En el mitin de cierre, Elkarrekin Podemos hizo un llamamiento a la ciudadanía vasca progresista para que depositaran su papeleta en las urnas, "la original, no la copia", en referencia a la candidatura de Sumar.

Desde la convocatoria de las elecciones, en la formación morada confiaban en que la consolidación de su marca y el conocimiento de su candidata por parte de la ciudadanía iban a ser dos elementos fundamentales en la competición con los de Alba García para granjearse los votos de la izquierda no independentista.