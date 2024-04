Sumar pide "concentrar el voto de la izquierda no nacionalista" en su candidatura

El mitin de cierre de Sumar ha sido el colofón de los ejes estratégicos que ha seguido la coalición en una última semana de campaña que consideraban clave para lograr su objetivo: irrumpir en el Parlamento vasco en los comicios que se celebrarán el próximo domingo en Euskadi.

La candidatura conformada por Sumar Mugimendua, Ezker Anitza y Berdeak Equo ha cerrado su campaña este viernes en la Plaza de la Encarnación del barrio de Atxuri, en Bilbao. Junto a la candidata a la Lehendakaritza, Alba García, han intervenido en el acto el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun; Andeka Larrea, cabeza de lista por Gipuzkoa; Jon Hernández, cabeza de lista por Araba; y Carmen Muñoz, portavoz de Berdeak Equo.

Los de García tenían claro que en la última semana de campaña era imprescindible trasladar un mensaje concreto: la necesidad de concentrar el voto de la izquierda alternativa estatal en su candidatura y evitar la "dispersión" de las papeletas hacia Elkarrekin Podemos, la otra candidatura que compite en el mismo espacio.

Junto a este eje, también han desplegado en los últimos días mensajes para decantar el denominado voto frontera que, trasladan, mantienen con el PSE para lograr ese objetivo de obtener representación en el Parlamento vasco, algo que no garantizan todas las encuestas.

"Quiero hacer un llamamiento a las gentes de izquierdas en Euskadi: no podemos perder ni un solo voto, el voto a la izquierda no nacionalista tiene que ser para Sumar", ha defendido García, un mensaje que previamente había trasladado Urtasun: "Quiero hacer un llamamiento muy claro a la no dispersión del voto de la izquierda transformadora en Euskadi; hay que concentrar el voto en Sumar para que la izquierda transformadora tenga toda la fuerza en el próximo Parlamento vasco".

"Al PNV le toca estar en la oposición"

La candidata ha explicado que "nos jugamos si vamos a seguir con el gris, con lo de siempre, o vamos a cambiar Euskadi. Hay dos modelos de gestión para Euskadi: uno con el PNV y otro sin el PNV; uno que cambia las cosas y otro que las deja como está, y nosotras hemos venido a cambiarlo todo".

"Por ese motivo", ha proseguido, "le hemos dicho muy claro al señor Pradales que al PNV le toca estar en la oposición, que le toca irse al banquillo. Solo un Sumar fuerte asegura un gobierno que no sea el mismo de siempre, que no sea un gobierno del PNV con el PSE, condicionado y maniatado por el PP".

Durante toda la campaña Sumar se ha proyectado como la "llave para un gobierno de izquierdas" en el territorio, y ha puesto el foco en la labor de la organización en el Gobierno de coalición estatal para impulsar políticas como las subidas del SMI o la batalla por reducir la jornada laboral.

A diferencia de la campaña de las gallegas, en esta ocasión los ministros de Sumar no han tenido un papel protagonista, especialmente durante la última semana. La pasada semana acudieron a Euskadi la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud, Sira Rego. No ha sido hasta el cierre cuando un ministro ha vuelto a participar en un acto electoral.

El domingo las urnas decidirán si Sumar irrumpe en el Parlamento vasco y si finalmente es la "llave" para un gobierno de izquierdas en un contexto en el que el escenario más probable apunta a un nuevo ejecutivo presidido por el PNV.