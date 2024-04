Sánchez llama a la convivencia en Euskadi en el cierre de campaña de un PSE decisivo para formar Gobierno

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha arropado este viernes al candidato del PSE en el cierre de la campaña electoral en Euskadi. Bilbao ha sido el escenario elegido por los socialistas vascos para el último acto de Eneko Andueza. Es la tercera vez que Sánchez participa de forma directa en la campaña electoral.

En el Palacio Euskalduna de la ciudad bilbaína han intervenido también Aroa Jilete, candidata por Álava y Denis Itxaso, candidato por Gipuzkoa. Sánchez ha hecho un discurso muy centrado en su labor en Moncloa. Un proyecto que define como el que ejerce políticas de progreso, derechos y convivencia. "Si echamos la vista atrás, nuestro país ha dado un salto de gigante", ha afirmado Sánchez.

"Euskadi siempre vota socialista en los momentos importantes", ha añadido el líder del Ejecutivo. El PSOE fue el partido más votado en las elecciones generales del 23 de julio. Para Sánchez, votar a Andueza garantiza "convivencia, progreso y estabilidad". Sobre esos ejes, ha destacado el líder del PSOE, se van a jugar los comicios del domingo. "Vamos a decidir si progresamos o nos estancamos. No se puede progresar con la resignación. Solo se puede progresar desde la convivencia y garantizando la estabilidad", ha insistido.

Sánchez ha tirado de gestión económica, de medidas que ha desarrollado su Gobierno y las que quiere seguir impulsando. Como la vivienda, de la que pretende hacer bandera esta legislatura. llevamos haciendo esto 6 años, proyecto político para España. "Lo único que puedo decir que España va en la buena dirección y que Euskadi irá aún mejor", ha destacado.

La cuestión internacional también ha tenido su protagonismo en el final de campaña. "Que no le quede duda a nadie: el Gobierno está trabajando para que callen las bombas y hable la paz en Ucrania y Oriente Medio", ha proclamado en una semana marcada por la ronda de contactos que ha mantenido con otros líderes europeos para favorecer el reconocimiento de Palestina como Estado.



Por su parte, Andueza ha sacado pecho de que su partido es el único transversal frente al identitarismo de PNV o EH Bildu. "A otros partidos les falla la pata social, la de la convivencia o la de diversidad. Somos los únicos transversales. Este país solo ha funcionado de verdad cuando los socialistas estábamos en los gobiernos. Ya sabemos qué pasa cuando no estamos, no hay pluralidad ni políticas sociales. Con el PSE hay pluralidad, respeto al diferente, diálogo, consenso o políticas sociales", ha destacado.

Andueza ha hecho un llamamiento explícito tanto a los votantes del PNV como a los de Sumar o Podemos. A estos últimos, "cansados de cuitas internas", les ha dicho que la única manera de garantizar políticas progresistas es con el PSE en el Gobierno. Además, se ha reivindicado como la "izquierda útil". El candidato socialistas ha apelado también a la necesidad de que haya una alta participación en las urnas, algo que su juicio deberían beneficiarles y perjudicar a las fuerzas independentistas.



Un PSE decisivo y la polémica con EH Bildu

Las perspectivas del PSE son seguir siendo decisivos para la gobernabilidad y repetir la coalición con el PNV de Imanol Pradales. Los socialistas, con Sánchez incluido, han marcado distancias esta semana con EH Bildu a raíz de unas declaraciones de su candidato, Pello Otxandiano, en referencia al pasado de ETA. Ni Sánchez ni Andueza han hecho referencias expresas a este asunto durante el cierre de campaña.

El candidato abertzale pidió disculpas si había herido la sensibilidad de las víctimas. Pero esas explicaciones no le parecieron suficientes a Sánchez, según comentó él mismo en una rueda de prensa celebrada este jueves. "A las cosas hay que llamarlas por su nombre, ETA no fue una banda armada, ni tampoco un movimiento de liberación nacional como dijo Aznar en su momento. Fue una banda terrorista derrotada por la democracia española", apuntó.

Desde el PSE, también en Ferraz, rechazan de manera categórica gobernar con EH Bildu aunque esta formación quedara por delante del PNV como fuerza más votada. Eso no quiere decir que no puedan llegar a acuerdos parlamentarios, una vía que seguirán transitando. Pese al precedente particular del Ayuntamiento de Pamplona, tampoco está en el pensamiento de los socialistas favorecer que gobierne la izquierda abertzale.

El PSE ha tirado, como en todas las últimas campañas electorales, del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Su voz en Euskadi cobra un valor especial por ser bajo su Gobierno cuando ETA dejó las armas. El tono de Zapatero este miércoles en plena polémica no fue tan duro como el usado por sus compañeros. Habló de que "hay que llamar a las cosas por su nombre" pero también de "extender la mano" por la convivencia.

La hoja de ruta, por tanto, parece clara. Dar continuidad y estabilidad al Gobierno de coalición que han formado los últimos años con el PNV. Si puede ser con mayor peso, mejor. Las encuestas dan al PSE una representación similar, con 10 escaños, a la obtenida en 2020. No obstante, la mayoría con el PNV parece indicar que será más exigua que hace cuatro años.

En el PSOE y en el PSE, por tanto, reclaman que EH Bildu dé todavía más pasos en cuestiones sobre ETA. Hasta que eso no ocurra no entra en su pensamiento dar más pasos en sus alianzas. En el Congreso, EH Bildu ha sido uno de los socios parlamentarios más fiables del Gobierno de Sánchez. La polarización de esta semana responde, además de esa postura sobre los gobiernos, a una campaña electoral en la que la hay un grupo del electorado vasco que podría estar decantándose entre varias opciones progresistas. Si esta estrategia ha dado resultado solo se sabrá el domingo.