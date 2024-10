La comisionada de la UNRWA sobre los trabajadores acusados de participar en el 7-O: "Israel no entregó las pruebas"

Natalie Boucly es la comisionada adjunta de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. El organismo fue creado con carácter temporal en 1949 , tras la primera gran expulsión de palestinos –alrededor de 700.000– del territorio que históricamente habían ocupado. Para 1950, los refugiados que así lo desearan debían haber retornado a sus hogares, ya entonces bajo el mandato de Israel. No sólo no ocurrió esto, sino que tras 80 años de política de hechos consumados , Israel ha colonizado más y más territorios de la Palestina histórica, engrosando la lista de refugiados. En consecuencia, la UNRWA ha ido prorrogando su mandato hasta la actualidad . Algo que parece que continuará haciendo algunos años más. Y es que la ONU no sólo no ha conseguido hacer valer las sucesivas resoluciones aprobadas por la Asamblea General que piden la retirada de Israel de los territorios que ocupa ilegalmente desde 1967, sino que tampoco se ha tomado en serio la solicitud del Consejo de Seguridad que el pasado 11 de junio pidió un alto al fuego en la Franja. El Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu se ha opuesto a todos aquellos que han criticado su intervención militar, empezando por el propio secretario general de la ONU, António Guterres . La situación se venía agravando desde que, en enero de 2024, Israel acusó a ocho trabajadores de la UNWRA en la Franja de Gaza de haber participado en los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2024. Unas evidencias que, según Boucly, ninguna investigación independiente ha podido contrastar . Público habla de esto y de mucho más con la comisionada un año después de los ataques a Israel.

Al inicio del conflicto se habló mucho de la dificultad para introducir y distribuir ayuda humanitaria en Gaza. ¿Cuál es la situación ahora?



La situación ha ido a peor. Debido a los problemas de acceso hay un incremento de la malnutrición. Están entrando unos 50 camiones al día, que no es nada. Estábamos acostumbrados a introducir 200. Hay 100.000 toneladas esperando para entrar porque las fronteras siguen cerradas. No solo entran alimentos de la ONU, también entran camiones comerciales de comida. Pero ahora Israel ha decidido que durante una o dos semanas más entrarán 50 camiones comerciales y después, ninguno. Si no somos capaces de incrementar la entrada de nuestra ayuda ni de tener una distribución segura en Gaza a finales de año estaremos viendo signos de hambruna. Y tenemos el invierno a la vuelta de la esquina.



¿A qué se refiere cuando dice que la distribución no es segura?

Gaza no es un lugar seguro para trabajar. Cuando el ambiente es propicio para la distribución de ayuda humanitaria, como debería ser en una situación de guerra, podemos trabajar como hicimos con la campaña de vacunación. Todo el mundo contribuyó a generar un entorno seguro para trabajar. Lo mismo podría ocurrir con la comida. La inseguridad es tal que es muy poca ayuda está entrando. Tenemos un gran problema con la deconflicción.



¿Qué es la deconflicción?



Es un sistema a través del cual notificas a las partes de un conflicto, en este caso a Israel, cómo vas a moverte en ese territorio. Cada día enviamos una notificación en el que le decimos: 'este edificio, con estas coordenadas, es de la ONU y hoy pedimos la autorización de mover comida o lo que sea en un convoy'. Esta notificación, con los detalles de nuestros edificios se tramita y se comparte cada día con Israel. Antes de que nos movamos tenemos informar a las autoridades israelíes de los movimientos que vamos a hacer y esperar a que nos den luz verde. Pero ha habido veces que incluso cuando nos han permitido movernos nuestros convoyes han sido atacados.

Es extremadamente peligroso y estresante. Hay veces que los pasajeros de los convoyes son detenidos durante tres o cuatro horas con tanques apuntándolos y rodeados de soldados que tienen el dedo sobre el gatillo. Por otro lado, la mayoría de las misiones en el norte [de la Franja de Gaza] son denegadas, según nos dicen, por razones de seguridad. Pero la seguridad está en manos de las partes del conflicto, como vimos durante la campaña de vacunación.

Muchas de sus instalaciones han sido destruidas desde el 7-O, pero también antes…



Más de la mitad de nuestras instalaciones, que son 119, han sido destruidas. La mayoría por fuego israelí. Hablamos de clínicas, refugios, oficinas, colegios. Las que no han sido completamente destruidas han quedado seriamente dañadas. Nuestra casa de huéspedes, donde nos quedamos los miembros de la ONU cuando vamos a Gaza, fue bombardeada hace dos días y no es la primera vez.



Entre las muchas infraestructuras dañadas se encuentra escuelas de la UNRWA, ¿Está completamente suspendida la misión educativa para los niños y niñas palestinas?



Así es. Todos los colegios de educación formal han sido suspendidos durante un año en Gaza. Lo que, según los expertos, equivale a dos años de pérdida de curso escolar para los niños debido al trauma que están sufriendo. Nuestros educadores están poniendo en marcha actividades de aprendizaje para niños. Y digo aprendizaje porque no es educación formal, sino una enseñanza básica en matemáticas, ciencias y literatura. De esta manera también tratamos de dar una ayuda psicosocial y nos aseguramos de que los niños estén ocupados.



Israel acusó a ocho trabajadores de la UNRWA de participar en los ataques del 7 -O, algunos de los cuáles eran profesores ¿Ha habido alguna investigación interna sobre este asunto?

Es importante que la gente entienda lo que pasó. En enero hubo alegaciones contra 12 miembros del personal de la UNRWA, que después pasaron a ser 19, a los que se les acusó de haber estado presuntamente implicados en los terribles ataques del 7 de octubre. Nos tomamos estas acusaciones como nos tomamos cualquier acusación de este tipo: muy en serio. Inmediatamente, se rescindieron los contratos de estos miembros del personal y estas personas perdieron su trabajo inmediatamente. Era demasiado grave para nosotros seguir contando con ellos. Paralelamente, el secretario general de la ONU remitió una investigación a la más alta oficina de investigación de Nueva York, la Oficina de Servicios de Investigación y Supervisión y les encargó investigar si estos 19 miembros del personal participaron o no en el ataque del 7 de octubre.

Al mismo tiempo, el secretario general, a sugerencia del Comisionado General, lanzó una revisión de los mecanismos de neutralidad de la UNRWA. ¿Qué hace el UNWRA para mantener la neutralidad entre su personal? Sus miembros y sus instalaciones deben ser neutrales, es decir, no deben estar politizados ni pertenecer a ningún grupo armado. Esa revisión fue llevada a cabo por la exministra francesa de Asuntos Exteriores, la Sra. Catherine Colonna.



Por tanto, se dieron dos procesos diferentes. Con respecto a la investigación de las 19 personas, uno de ellos murió. De la mitad de los 18 que quedaban, no había pruebas concluyentes. Para la otra mitad, es decir, de los otros nueve, el órgano de investigación de la ONU concluyó que, si las pruebas que les mostraron pudieran ser contrastadas, entonces podrían constituir la base para decir que tal vez los miembros del personal estaban involucrados.



¿Sólo les mostraron las pruebas?

Exacto, sólo se las mostraron, pero no se las entregaron para que fueran corroboradas y autenticadas. Así que tienes tres "síes": si los investigadores pudieran verificar las evidencias, entonces podría existir una base para decir que los miembros del personal pudieron haber estado involucrados. En cualquier proceso judicial las evidencias deben ser testadas y debido a que nuestros investigadores no pudieron testear las evidencias no pudieron concluir lo mismo o lo contrario de lo que dijo Israel. Así que la investigación no es concluyente.

Ahora bien, la UNRWA, como cualquier agencia de la ONU prohíbe conductas contrarias a sus valores, a los principios de la Carta y a nuestro marco legal. Cualquiera que se demuestre que es miembro de un grupo armado no tiene cabida en la ONU. Pero es muy difícil para UNRWA saber exactamente lo que sus 33.000 empleados están haciendo por la noche. No tenemos los medios, los recursos ni el mandato para actuar como un estado policial o un servicio de inteligencia para comprobar lo que todo el mundo está haciendo en cada momento. Pero cuando alguien viene a nosotros y dice «esta persona está acusada de ser un miembro de un grupo armado>>, iniciamos una investigación.

A raíz de las acusaciones de Israel, EEUU y otros países retiraron su ayuda a la UNRWA. ¿Cómo han enfrentado esta situación?



Hasta 16 países suspendieron la ayuda. A excepción de EEUU, que supone el 30% de la contribución, todos los países volvieron a financiarnos convencidos por las medidas que tomó la UNRWA a raíz de las acusaciones. EEUU ha suspendido las ayudas hasta el año que viene, al menos hasta marzo, pero esperamos que vuelva. Además tenemos nuevos países como Colombia o Chile. Y otros, como España, ha aportado mucho apoyo político y financiero. Por eso he venido a España, para agradecer al Gobierno central y a autonómicos como Euskadi, por su fuerte apoyo político y financiero. Además de España, aumentó su ayuda Eslovenia, Luxemburgo y Noruega. También se han incrementado los donantes privados en todo el mundo. Aún así, con las necesidades urgentes que hay en Gaza, no es suficiente.



El secretario general de ONU Antonio Guterres ha sido declarado persona non grata en Israel ¿Qué opina al respecto?

Lo que ha estado pidiendo el secretario general de la ONU ha sido una solución política a este conflicto. Porque el enfrentamiento militar no sólo no lo solucionará, sino que lo agravará. Ha habido una llamada al alto al fuego y a la paz, pero cada vez nos alejamos más de ella. Es como si la paz fuera un tabú. Ni los israelíes ni los palestinos podrán vivir en paz hasta que no haya una solución pactada entre las partes. Israel es un estado miembro de la ONU, y declarar a Guterres persona non grata no hace ningún bien a la organización ni al orden legal internacional, el cual los estados miembros de la ONU se comprometieron a suscribir.

Vista la difícil capacidad de la ONU para detener la masacre ¿Considera que es pertinente renovar sus mecanismos?

La UNRWA será tan buena como sus estados miembros deseen que sea. La ONU no es un cuerpo supranacional, sino un conjunto de Estados que se comprometieron a respetar la Carta de las Naciones Unidas. La organización no puede actuar sin sus estados miembros. Es la única plataforma donde todos los países tienen voz, así que es absolutamente necesaria. Pero su configuración actual y la manera en la que funciona quizá no esté sirviendo a su propósito. El mundo ha cambiado mucho desde su creación. Al inicio había sólo 54 estados miembros. Tras la descolonización han surgido nuevos estados en África y en América Latina que ahora son muy poderosos. Actualmente la ONU la conforman 194 estados, pero en el Consejo de Seguridad continúan siendo los cinco mismos de después de la Segunda Guerra Mundial. Hay iniciativas para reformar el Consejo de Seguridad, para ampliarlo. Estas discusiones son oportunas para la supervivencia de la ONU.

El 11 de junio de 2024, el Consejo aprobó una resolución en la que solicitaba un alto al fuego en la Franja de Gaza. Pero no ha sido respetado. Lo que estamos viendo es un quiebre y una falta de respeto de la ley internacional. El sistema construido tras la Segunda Guerra Mundial y que fue diseñado para salvaguardar la paz y la seguridad en el mundo está en riesgo de colapso por la falta de respeto de los miembros de la propia ONU.

Israel dice que actúa en legítima defensa ¿Cree que su respuesta o la de Irán se ajusta al concepto de legítima defensa de la Carta de las Naciones Unidas?



No me toca a mi comentar esto. La Carta también recoge que el Consejo de Seguridad y la Asamblea General toman medidas para mantener la paz y la seguridad en el mundo. Lo que vemos aquí es que estas medidas no se están respetando. El artículo 51 de la Carta reconoce el derecho a autodefensa para individuos y países. Pero este derecho no es infinito, tiene límites. También ocurre en el derecho penal. Cuando alguien te agrede tú tienes el derecho a defenderte, pero tu respuesta debe ser proporcional y no puedes usar excesiva fuerza. En el derecho internacional ocurre igual, hay principios de necesidad, precaución y de proporcionalidad.



La ONU, al igual que la UNRWA, nació tras el horror de la Segunda Guerra Mundial y con ella se buscaba cierto equilibrio entre las potencias. ¿Qué queda de aquello?



La UNRWA fue creada después de la primera guerra entre Palestina e Israel, en 1948. La gente piensa que es la agencia quien concede a los palestinos el estatus de refugiados o el derecho al retorno. Pero este derecho está contenido en una resolución anterior a la creación de la UNRWA. La razón por la que continúa existiendo es porque no se ha llegado a una solución política y eso significa que la comunidad internacional ha fracasado. Estoy preocupada por si todavía es posible pueda completar su mandato en un mundo como el actual.