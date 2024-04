Zapatero y Otegi llaman a "tender puentes" o "extender la mano" en plena tensión entre PSE y EH Bildu

8 de septiembre de 2018. Caserío Txillarre de Elgoibar (Gipuzkoa). El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero se reúne con Arnaldo Otegi, entonces ya coordinador general de EH Bildu. Hablaron, según reveló el propio Zapatero tiempo después, de los orígenes de ETA y de la trayectoria de la organización que había dejado las armas siete años antes.

El expresidente le dijo a Otegi, según su versión, que en la izquierda abertzale "aún tenían un recorrido importante" y que tenían que "asumir la culpa" y "sentirse mucho más cerca del dolor de las víctimas". Zapatero ha destacado en varias ocasiones que el papel del líder independentista fue "decisivo" en el cese de la actividad armada de ETA.

A muy pocos días de las elecciones en Euskadi de este domingo, los fantasmas de ETA sobre EH Bildu han vuelto a ser agitados mediática y políticamente. Su candidato, Pello Otxandiano, evitó referirse a ETA como "banda terrorista", algo que ha generado una reacción dura del PSE (también a través del Gobierno) y de la derecha, que exige a Pedro Sánchez romper alianzas con EH Bildu.

En este contexto, Zapatero y Otegi han coincidido este miércoles a la misma hora en sendos actos de campaña de sus partidos en la provincia de Bizkaia. Otegi ha arropado a Otxandiano en Santurtzi y el expresidente ha hecho lo propio con Eneko Andueza en Barakaldo.

Al exsecretario general de los socialistas le ha precedido la candidata por Bizkaia Patricia Campelo. "No puede ser una alternativa de Gobierno para Euskadi un partido que sigue con ese discurso, no es posible", ha señalado sobre EH Bildu, en la línea de polarización del PSE de los últimos días.

Pero Zapatero no ha llegado a tanto. No ha eludido el tema pero lo ha enfocado de manera diferente. "Ahora que hay debate sobre la historia y las cosas que pasaron. Es importante llamar a las cosas por su nombre. Nosotros lo tenemos claro, en julio de 1936 hubo un Golpe de Estado, el franquismo fue una dictadura horrible y el terrorismo fue terrorismo. Nosotros llamamos a las cosas por su nombre", ha comenzado.

"El terrorismo fue terrorismo. Nosotros llamamos a las cosas por su nombre", señala Zapatero

Zapatero, en su línea de optimismo antropológico que él mismo ha defendido en muchas ocasiones, ha tendido la mano a EH Bildu, sin mencionarlos. "Estamos convencidos de que aquellos que tienen dificultades para llamar a las cosas por su nombre aprenderán. Que lo hagan cuanto antes, que no pierdan tiempo, se lo merece Euskadi, la convivencia y las víctimas. Que lo hagan, por favor", ha destacado.

El expresidente, bajo cuyo mandato ETA dejó las armas, ha dejado claro que su ánimo en esta materia no es un "interés partidista". "Lo hacemos por el bien de Euskadi y los valores democráticos. Siempre estaremos dispuestos a extender la mano y mirar en favor de la convivencia y la reconciliación pero necesitamos un poco de coherencia", ha afirmado.

En este sentido, Zapatero ha reconocido la "línea de reconocimientos" de los abertzales y ha pedido "que no se interrumpa y que vaya a más". "No es ganas de arrojar nada a nadie", ejemplificando una línea discursiva mucha menos dura que el PSE. "Más allá de lo que se piense sobre lo que sucedió, tenemos una democracia que es de todos. La mejor manera de preservarla es reconciliación, reencuentro y respeto a la verdad de la historia", ha añadido.

Los socialistas manejan datos de posibles votantes indecisos entre el partido de la izquierda abertzale y el PSE u otras fuerzas de su izquierda, ahora más debilitadas y dividas entre Sumar y Elkarrekin Podemos. "No podemos desperdiciar ningún voto", ha señalado este miércoles Andueza, que esta vez ha evitado hablar de ETA y el terrorismo. El candidato de los socialistas vascos ha destacado que votar a "la izquierda confederal va a servir para poco".

Otegi y los puentes

Poco después, en el parque de Santurtzi y entre ikurriñas, Otegi se refirió a los ataques recibidos por EH Bildu durante los últimos días. Lo hizo de forma serena, sin levantar la voz ni transmitir la sensación de enfrentamiento en esta última recta hacia las elecciones del domingo.

"Degradar el debate político es faltarle el respeto a la gente", afirmó poco después de iniciar su intervención, bajo un cielo gris que amenazaba con tirar las primeras gotas. Pero aguantó. Con los paraguas cerrados, el líder de la coalición soberanista llamó a "no importar el peor estilo de la política española". Seguido, contó una anécdota que parecía casi una profecía.

"La semana pasada un candidato después de un debate en una radio nos dijo: 'prepararos la semana que viene porque vamos a ir a por vosotras por todo, porque no podemos permitir que sigáis creciendo a costa del resto de los partidos'. Les voy a dar un disgusto, vamos a seguir creciendo, creciendo, creciendo", afirmó Otegi, quien evitó dar el nombre del aspirante a lehendakari en cuestión.

"Hay gente que se dedica construir puentes y gente que se dedica a construir trincheras", afirma Otegi

"Hay gente que se dedica construir puentes y gente que se dedica a construir trincheras. Hay quien hace de la diferencia su modo de hacer política. Pero no porque no tengamos diferencias, que las tenemos, sino porque no tienen otro objetivo que mantenerse en el poder porque tienen determinadas hipotecas de las que no se pueden desprender", afirmó Otegi, quien habló entonces de la "red clientelar" o del "miedo atroz" en torno a la posibilidad de que "este país avance en otra dirección".

"Los puentes van a ser necesarios y los vamos a seguir construyendo", señaló después. El coordinador general de EH Bildu dio por sentado que la coalición será la primera fuerza en las elecciones del domingo, y por eso mismo, dijo, "tratan de enfangar el terreno de juego", aunque avisó que "hay cosas que ya no se pueden detener".

Otegi citó también al fallecido Jon Idígoras, uno de los míticos dirigentes de Herri Batasuna, y una de sus frases favoritas, evocando a Cervantes, cuando se trataba de responder a los ataques. "Ladran, luego cabalgamos", dijo Otegi en Santurtzi.

"Quieren subir la tensión"

Antes, el candidato a lehendakari de EH Bildu, Pello Otxandiano, también advirtió sobre aquellos que "quieren subir la tensión" y dijo que la izquierda soberanista "no va a entrar ahí".

"Cada vez que se acerca un acontecimiento importante, como son unos comicios electorales, existe la tentación de importar formas de hacer política que son propias de Madrid, y yo creo que es un error, porque este país no es Madrid, y los vascos no necesitamos una política basada en la mentira y la confrontación", remarcó.

"No es de recibo que se interfiera debate político para embarrarlo e intoxicarlo", dijo Otxandiano, quien reivindicó no obstante que existen "puntos de encuentro" y llamó a "construir puentes, no trincheras". "Nosotros no cerramos la puerta a nadie, lo que queremos hacer es abrir las ventanas. Por eso reaccionan de esta manera, embarrando e intoxicando el debate político", afirmó.