EH Bildu propone en el debate grandes pactos con PNV y PSE pero estos le cierran la puerta

"El debate ha estado en el aire". Poco después de las 22.00, Juan Carlos Etxebarria, presentador de ETB2, reconocía que el encuentro entre los siete candidatos a las elecciones vascas ha corrido riesgo tras la agresión sufrida este martes por el candidato del PNV, Imanol Pradales. Una agresión que, según ha destacado la televisión pública vasca, "no ha tenido motivación política" y que ha marcado este momento clave de la campaña.

"Me encuentro relativamente bien", afirmó el representante del PNV poco después de llegar a la sede de EITB en Bilbao. Sus ojos estaban inflamados y aún no había salido del susto. Poco tiempo tuvo para digerirlo: la agresión sucedió poco después de las 19.30, cuando abandonaba un mitin de su partido en Barakaldo para dirigirse, precisamente, hacia EITB.

Un hombre de 49 años fue detenido por la Ertzaintza, mientras que Pradales y una persona que se encontraba con él en ese momento fueron trasladados al Hospital de Cruces para ser atendidos.

Los siete candidatos entraron al plató sobre las 22.10. A las 22.15 empezó el encuentro. "La campaña iba bastante plana hasta las últimas 24 horas", afirmó el presentador de ETB2 antes de dar paso a los periodistas África Baeta y Xabier García Ramsden, encargados de moderar el encuentro, que se ha estructurado en cuatro bloques: economía, políticas sociales, autogobierno y posibles pactos.

"Por un momento hemos pensado que este debate no se iba a celebrar", afirmó García Ramsden. "Con el susto en el cuerpo todavía", dijo Pradales, visiblemente afectado por lo ocurrido. El resto de candidatos iniciaron sus respectivas intervenciones con palabras de solidaridad y afecto hacia Pradales.

La nota discordante, quizás a modo de avance, la ofreció la candidata de Vox, Amaia Martínez. "También espero que se encuentren bien nuestros afiliados que han tenido que salir con los antidisturbios en San Sebastián por una turba de proetarras", afirmó, tras mostrar su rechazo a la agresión del candidato del PNV.

Cada candidato tenía tres minutos para intervenir. Primero hubo 30 segundos de presentación. La primera en traer a ETA al debate fue, nada más empezar el encuentro, la candidata de Vox: primero apeló a la "turba proetarra"; seguido, aludió a las declaraciones de Otxandiano en Cadena ser sobre cómo debe definirse a la desaparecida ETA.

La discusión en torno a los posibles pactos generó distintos cruces entre los candidatos. Otxandiano avanzó que si gana las elecciones, EH Bildu llamará al PNV, PSE y a la izquierda confederal –Sumar y Elkarrekin Podemos disputan ese espacio– para "avanzar en mayores cotas de soberanía y en políticas públicas progresistas".

Por su parte, Pradales también dijo que hablaría "con todas las fuerzas políticas, sin exclusiones", aunque también sostuvo que "el problema de Sortu y EH Bildu es que hasta que no apruebe la asignatura ética nadie va a querer acordar con ellos".

Las dudas giran en torno al PSE, que podría volver a tener la llave de la gobernabilidad. En otras palabras, un posible gobierno de EH Bildu sólo sería factible si los socialistas lo facilitan. En ese escenario, el candidato socialista señaló por enésima vez que no hará lehendakari a ningún aspirante de la izquierda soberanista.

Andueza: "Si no cumplo con mi palabra, el que dimite soy yo"

"Nosotros vamos a evitar que ustedes gobiernen en este país", dijo Andueza a Otxandiano. Luego interpeló a De Andrés, que repetía desde su atril que el PSE quiere pactar con EH Bildu. "Si yo cumplo con mi palabra y no pacto con EH Bildu, usted al día siguiente dimite como parlamentario del PP. Y si no cumplo con mi palabra, el que dimite soy yo", afirmó. El candidato del PP no recogió el guante.

Alba García también fue directa en torno a este tema. "Ustedes antes de salir de casa por la mañana ya han pactado con el PNV", le dijo a Andueza.

Nuevo estatus

En materia de autogobierno, Pradales habló de avanzar en autogobierno con garantías por parte del Gobierno del Estado; Otxandiano defendió llegar a un pacto con Madrid "que recoja la capacidad de decisión del pueblo vasco" y reconozca su categoría de nación. "¿Ese nuevo estatus es la independencia?", se le escuchó preguntar a Andueza justo cuando acababa el turno de Otxandiano.

El candidato soberanista llamó a trabajar en un estatus político primero en Euskadi "para poder defenderlo juntos en Madrid". Afirmó que "se ha abierto una ventana de oportunidad" y que "por primera vez un presidente de gobierno ha puesto sobre la mesa abrir debate sobre la territorialidad".

Sobre este asunto, Andueza cogió la batuta e hizo varias preguntas a las candidatas y candidatos. A Miren Gorrotxategi, de Elkarrekin Podemos, le preguntó si "están de acuerdo con el derecho de autodeterminación". "Claro que sí, como demócratas que somos aceptamos el derecho a la libre determinación de los pueblos", reivindicó la aspirante de izquierdas.

Programas contrapuestos

Al principio, cuando se habló sobre economía, Pradales pudo ver lo que se venía encima: hasta el PSE, socio de gobierno del PNV, se distanció, como pudo, de la política económica del Gobierno.

Las otras candidatas y candidatos también incidieron, con más fuerza, sobre las dificultades que atraviesan distintos sectores de la sociedad vasca. "Hay que hacer una política de vivienda valiente, que ponga a las personas en el centro", dijo, por ejemplo, Alba García, candidata de Sumar.

El primero en buscar el debate fue Andueza. Su contendiente directo fue el candidato del PP, Javier de Andrés. "Ustedes votaron en contra de la subida del Salario Mínimo Interprofesional", dijo. También le recriminó que se negase a apoyar la reforma laboral "junto a EH Bildu". Sobre eso, García aprovechó para recordar que la reforma laboral fue obra de Yolanda Díaz.

Otxandiano intentó mostrarse próximo con el PNV a la hora de buscar un impulso a la industria, pero Pradales marcó rápidamente diferencias. "No estoy de acuerdo con el programa político de Bildu que dice que hay que aumentar cinco mil millones los impuestos", dijo el aspirante nacionalista, que acusó además a EH Bildu de apostar por el "estilo venezolano" en materia económica.

"Usted defiende un liberalismo de libro", dijo poco después Otxandiano, mientras Pradales le preguntaba si sabía cómo funcionaba una empresa. "Hay que ser más humilde", le contestó el candidato soberanista.

Crisis de la sanidad

A la hora de abordar la situación de la sanidad vasca, Pradales se esforzó por atribuir los problemas a que "hubo una pandemia", algo que, de una forma u otra, criticaron todos los candidatos. "Esto es un seis contra uno", llegó a afirmar el candidato nacionalista.

Tanto en este como en otros asuntos, Pradales buscó principalmente desactivar las propuestas de EH Bildu. "Otxandiano es muy de decir hay que, pero luego nos da propuestas", dijo el aspirante del PNV, que en ese instante optó por obviar a EH Bildu e identificar a Sortu –una de las integrantes de la coalición soberanista– como autora de una propuesta que busca "crear un registro de médicos para controlar dónde pueden trabajar o no pueden trabajar".

Pradales agradeció a "Endika y Sofía", los oftalmólogos que le habían atendido tras la agresión. "Menos mal que fue a Cruces y no a Galdakao, porque en ese hospital no hay urgencia de oftalmología", indicó Miren Gorrotxategi, de Elkarrekin Podemos-Alianza Verde. Señaló además que "en Durango no hay una ambulancia medicalizada, tiene que venir de Gernika" o que en Irun se han visto obligados a usar baños como consultorios "porque no hay sitio".

Encuestas e indecisos

Las encuestas publicadas durante el pasado fin de semana indican que EH Bildu podría superar por primera vez en la historia al PNV. En las últimas horas los focos se han situado precisamente sobre la izquierda soberanista y su candidato, Pello Otxandiano, al calor de viejas disputas en torno a ETA, cuya desaparición se produjo hace ahora seis años.

Existe también otro factor sobre la mesa: el número de indecisos ronda en torno al 20%, y hacia ese sector se enfocan los partidos en esta última recta hacia las elecciones.

De momento, los sondeos indican que el PNV, pese a que quedaría segundo, podría gobernar gracias al apoyo del PSE, con el que mantiene un pacto en las principales instituciones vascas.