Eneko Andueza (PSE): "Euskadi es una nación que no tiene Estado ni nunca lo va a tener"

Hace tiempo que Eneko Andueza no diferencia el sábado del martes, o el domingo del jueves. Pero no se le ve afligido, ni tan siquiera cansado. "A los que nos va esto del rock and roll...", bromea poco antes de empezar la entrevista con Público en la sede del Partido Socialista de Euskadi (PSE) en Bilbao. Los siete días de la semana seguirán siendo tan parecidos como intensos hasta que pase el 21 de abril, día en el que Euskadi irá a las urnas. El candidato a lehendakari por el PSE, hincha del Eibar desde que tiene uso de conciencia, cree que ese domingo tendrá motivos para celebrar.

¿Qué se juega Euskadi en estas elecciones?

Muchas veces tendemos a resumirlo todo en una frase: Euskadi se juega futuro. Cuando fui elegido candidato a lehendakari por el PSE dije que yo quería cambiar Euskadi, y me ratifico en esas palabras. Creo que Euskadi necesita un cambio para recuperar esos puestos de liderazgo que ha perdido.

¿Cuáles son las propuestas del PSE?



Tenemos un proyecto muy plural de país. Sobre todo, se trata de un programa centrado en las cosas que le importan a la ciudadanía vasca. La educación, sanidad, empleo, vivienda, seguridad, transporte público, lucha contra el cambio climático... cosas que deben formar parte del centro de las decisiones y de la discusión política.

Veo a partidos permanentemente enredados en sus luchas por ver quién es más independentista, otros en incorporar el barro de Madrid a la política vasca, y otros en sus peleas internas, orgánicas. Frente a eso está la opción del PSE, que centra sus programas en resolver los problemas de la ciudadanía en Euskadi.

En las últimas semanas hubo ciertas críticas ante una serie de actuaciones de la Ertzaintza. ¿Qué valoración hace usted de estos acontecimientos?



Yo creo mucho en la profesionalidad de la Ertzaintza. En estos momentos algunos están planteando un nuevo modelo policial, y yo creo que lo que le hace falta a la Ertzaintza es más diálogo con los responsables políticos en la medida en que hay un conflicto laboral abierto que hay que resolver. A la Ertzaintza le falta un nuevo convenio laboral, porque el último se firmó con los socialistas en el Gobierno vasco. Y, sobre todo, le hacen falta medios materiales y humanos para hacer frente a los nuevos delitos que están surgiendo.

Si dan los números, ¿el PSE reeditará el pacto con el PNV en el Gobierno vasco?



Nosotros hemos dicho con quién no vamos a firmar un acuerdo y a quién no vamos a hacer lehendakari. A partir de ahí es la ciudadanía vasca la que tiene que decidir en qué lugar nos sitúa a cada cual, y posteriormente que cada partido cruce su proyecto con los demás para ver cuáles son las coincidencias.

El PSE va a dar estabilidad a las instituciones en Euskadi y, sobre todo, seguirá siendo garantía de que el futuro gobierno vasco seguirá aplicando políticas progresistas para que Euskadi avance y se modernice. A eso nos hemos dedicado en los últimos cuatro años, y tengo muy claro que después del 21 de abril el PSE va a ser quien decida no solo el futuro gobierno vasco, sino qué políticas va a aplicar ese gobierno vasco.

Eneko Andueza, candidato del PSE en Euskadi, durante la entrevista ofrecida a 'Público' en Bilbao. — Jaime García-Morato

¿Está satisfecho con el resultado del Gobierno vasco saliente? ¿Qué ha quedado por hacer?



El PSE está satisfecho con el papel que ha tenido dentro de ese Ejecutivo. Nuestro partido ha demostrado que sabe gobernar, que gobierna bien y que lo hace para el conjunto de la ciudadanía vasca. Sin los socialistas en el gobierno, las políticas desarrolladas por el Gobierno vasco hubiesen sido muy diferentes. Por tanto, nuestro papel en los gobiernos es imprescindible. Si Euskadi quiere seguir teniendo políticas progresistas en el gobierno, hace falta que el PSE salga mucho más fuerte de las próximas elecciones.

¿Existe alguna posibilidad de que el PSE apoye un gobierno de EH Bildu?

Lo vengo diciendo desde hace meses. El PSE no va a hacer lehendakari al candidato de Bildu ni va a firmar ningún tipo de acuerdo de gobierno con Bildu. Los demás no sé qué harán. Hay otros, como el señor Otegi, que lleva tiempo diciendo que no le importaría firmar un acuerdo de gobierno con el PNV, y el PNV no descarta esa posibilidad.

Cuando el PSE dice que existe un riesgo de unión entre PNV y EH Bildu, habla de que el PNV no cierra la puerta a firmar un acuerdo de gobierno con EH Bildu para transitar por la vía de la independencia. El dique de contención contra esa posibilidad es el PSE. No sé si el PNV hará lo mismo que hizo en 2011, cuando EH Bildu le ganó las elecciones en las forales y dejó que gobernara a pesar de que el PSE le había ofrecido un acuerdo de gobierno.

¿Por qué en Pamplona ha sido posible un acuerdo entre el PSN y EH Bildu y aquí no?



El Partido Socialista de Navarra ha posibilitado un cambio en la alcaldía, pero no ha firmado ningún tipo de acuerdo. Quien tiene un acuerdo de gobierno con EH Bildu en Pamplona es precisamente el PNV. Por eso advierto sobre ese peligro. Se puede dar esa circunstancia, como se dio en su momento la circunstancia de que PNV y EH Bildu firmaran un acuerdo de país para, por ejemplo, impulsar el Plan Ibarretxe o firmar el Pacto de Lizarra cuando ETA todavía nos mataba.

Yo lo que sé es dónde ha estado y dónde está el PSE: el Partido Socialista nunca va a participar de ningún tipo de proyecto que excluya a parte de la ciudadanía vasca y quiera transitar por la vía de la independencia.

¿El hecho de que el PSOE esté en La Moncloa puede favorecer al PSE en estas elecciones autonómicas?



Por supuesto. El Gobierno de España es un activo importantísimo para nosotros, porque de la mano del Partido Socialista, por ejemplo, hay miles de pensionistas en Euskadi que han visto cómo se han revalorizado las pensiones; hay miles de trabajadoras y trabajadores que han visto cómo se ha subido el Salario Mínimo, o cómo los descuentos en el transporte han sido también posibles. Cuando los socialistas gobernamos en España, a Euskadi le va muchísimo mejor.

¿Por qué en Euskadi no ha habido un 'boom' de la extrema derecha?



"Somos la garantía de derechos, libertades, pluralidad y respeto al diferente"

Cuando los derechos y las libertades están en juego, en Euskadi la gente sabe muy bien a quién tiene que votar: cuando eso ocurre, la gente vota al Partido Socialista. Eso fue lo que ocurrió en las pasadas elecciones generales, cuando la ciudadanía vasca dijo que no quería un gobierno de la derecha y de la extrema derecha en Madrid. Por eso ganamos las elecciones, porque nosotros somos la garantía de derechos, libertades, pluralidad y respeto al diferente, cosa que no puede hacer la derecha ni la extrema derecha. Afortunadamente en Euskadi tenemos muy claro cuáles son nuestros principios y nuestros valores.

¿El PSE está dispuesto a apoyar una reforma del estatuto que permita profundizar en el autogobierno?

Por supuesto. Nosotros, de hecho, impulsamos la reforma estatutaria durante la pasada legislatura a través de la ponencia de autogobierno, y fue el PNV el que, aun teniendo el 90% de ese nuevo estatuto acordado, decidió tirarse a los brazos de EH Bildu porque le entró el miedo y apostó por el derecho de autodeterminación.

44 años después, creo que merece la pena que apostemos por una reforma del estatuto. No por un nuevo estatus, sino por una reforma del estatuto que nos permita blindar esos derechos sociales y hacer posible que el futuro de Euskadi siga siendo en convivencia, en paz, en libertad. Nosotros no vamos a perder el tiempo si lo que van a poner PNV y EH Bildu encima de la mesa es apostar por el derecho a decidir, que no es otra cosa que el derecho de autodeterminación.

¿Es Euskadi una nación y España un Estado plurinacional?



Yo creo que la plurinacionalidad está perfectamente reconocida en la Constitución de 1978, y Euskadi forma parte de esa plurinacionalidad y de esa España diversa que tiene tantos matices y diferencias entre unas comunidades y otras. Eso es algo que nos hace ricos en cuanto a principios y valores. Es una de las señas de identidad de nuestra nación, por tanto yo me siento perfectamente reconocido en la Constitución del 78 y también en ese reconocimiento de una plurinacionalidad que creo que es evidente.

¿Euskadi es una nación?



Sí, por qué no va a ser una nación. Es una nación que no tiene Estado ni nunca lo va a tener. Euskadi tiene sus diferencias con respecto a otras comunidades autónomas, como otras comunidades autónomas tienen diferencias con respecto a Euskadi. Euskadi tiene matices culturales, un idioma, que nos diferencia de otros. Eso no nos hace mejores ni peores. Eso nos convierte en esa Euskadi plural, abierta, diversa, que abre los brazos y que desde luego siempre va a seguir formando parte de ese proyecto común que es España y de ese proyecto común que también es Europa.

¿Para usted el PNV es de derecha?



No lo sé, atendiendo a sus últimas declaraciones ahora son socialdemócratas, humanistas... Van cambiando un poco en función de sus circunstancias. Yo sé lo que es el PSE, y el PSE es un partido de izquierdas, socialdemócrata, que garantiza que las políticas progresistas estén en todos los gobiernos. El Partido Socialista es precisamente el único partido de izquierdas que ahora hay en Euskadi, porque EH Bildu, entre soberanía y progreso, elige siempre soberanía, mientras que otros están perdidos en sus batallas.