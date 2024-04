Mejorar resultados y ser determinantes para gobernar: las aspiraciones del PSE para las elecciones vascas

Con un papel determinante. Como llave de Gobierno y como el partido qué decidirá la coalición para gobernar Euskadi. Así llega el PSE-EE (PSOE) a la cita electoral del próximo 21 de abril. Su candidato es Eneko Andueza, líder de los socialistas vascos desde el año 2021. Se presenta por primera vez en unas autonómicas y sustituye a Idoia Mendía, actual vicelehendakari.

Las principales encuestas publicadas hasta el momentos reflejan ese factor decisivo que deberán tener en el PSE. La última, realizada por 40Db para El País y la Cadena SER confirma a los socialistas como tercera fuerza política, por detrás de la encarnada disputa entre EH Bildu y PNV.

Ambos partidos se sitúan prácticamente en un empate técnico entre los 27 o 28 escaños. El PSE tendría 11 o 12, por los 6-7 del PP. Vox entraría con un escaños y Podemos y Sumar podrían hacerlo también con no más de dos diputados. Estas cifras suponen que la candidatura de Andueza mejoraría los resultados de 2020. En aquellas elecciones, en plena pandemia, el PSE obtuvo 10 escaños, 122.248 votos y un 13,65 % de porcentaje.

Otra encuesta reciente, publicada el 27 de marzo por el Sociómetro del Gabinete de Prospecciones Sociológicas (GPS) del Ejecutivo autonómico, deja al PSE en los mismos 10 diputados que actualmente tiene. Mientras, mantiene el empate técnico entre PNV y EH Bildu. Según la última encuesta difundida el pasado lunes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los socialistas podrían tener entre 10 y 11 escaños, gracias a poco más de un 13% del voto.

Los socialistas vascos esperan mejorar sus resultados. Tienen datos que indican que su gestión en el Gobierno vasco junto al PNV ha sido bien valorada. Durante esta legislatura el PSE tenía tres consejerías, la de Trabajo con Idoia Mendía, la de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes con Iñaki Arriola y la de Turismo, Comercio y Consumo con Javier Hurtado.

Andueza, al llevar ya casi tres años al frente del PSE tiene un grado de conocimiento aceptable dentro de la ciudadanía, según indican fuentes socialistas. Tuvo un apoyo en las primarias prácticamente unánime, con más del 95% de los votos. Su papel como portavoz del grupo parlamentario socialista en el Parlamento Vasco, puesto que ocupa en la actualidad, ha permitido que tenga más visibilidad.

En Ferraz se muestran optimistas sobre el papel del PSE. Apuntan a que su proyecto político en Euskadi es cada vez más reconocible y que podrán atraer a gente que rechace el independentismo y el nacionalismo que abanderan PNV y EH Bildu. La división a su izquierda, donde Podemos llegó a ser muy fuerte, también podría beneficiarles, según las mismas fuentes. La ruptura entre Sumar y Podemos a nivel estatal tiene sus ecos en Euskadi.

Al igual que sucede en Catalunya, los socialistas argumentan que en las elecciones generales del 23 de julio fueron la primera fuerza. Obtuvieron 289.826 votos (25,28%) y cinco diputados. Los mismos que PNV y EH Bildu pero superándolos ligeramente en votos a ambos. El PSOE ya ha ido preparando el terreno para la campaña. Ferraz enviará líderes estatales, Pedro Sánchez incluido.

Hace unas semanas el PSE acogió un acto de homenaje a José Luis Rodríguez Zapatero en Bilbao. El expresidente ha salido a defender con vehemencia desde el pasado año que fue durante su Gobierno cuando se acabó con ETA. Los socialistas se han defendido de las críticas de la derecha de connivencia con el terrorismo y les recuerdan que a ellos nadie les puede dar lecciones en esta materia.

La opción clara para gobernar es reeditar la coalición con el PNV. Con los jeltzales hay una alianza fuerte, reflejada también en algunas diputaciones y municipios. La relación en el Congreso es también fluida. Ambos partidos no han ocultado sus intenciones aunque el PNV ha deslizado que no termina de fiarse de las intenciones del PSE porque ya Patxi López dijo en su momento que no se apoyaría en el PP para ser lehendakari y finalmente lo hizo.

No hay signos de que el PSE vaya a variar su estrategia y apoyar un Gobierno de EH Bildu en el caso de fueran primera fuerza. Mucho menos, una coalición con este partido. Cierto es que la relación entre el PSOE y la fuerza vasca se ha normalizado de forma progresiva. Pero tanto Andueza como Ferraz han reiterado que no darán ese paso porque EH Bildu no ha hecho el recorrido completo respecto al terrorismo.

El lema electoral del PSE para estos comicios es "Cambia el guión". "Hemos sido a lo largo de estos años garantía de estabilidad y de convivencia en Euskadi. Y ha sido algo fundamental, porque en unos años de grandes convulsiones, hemos conseguido tener unas instituciones vascas fuertes, sustentadas en amplias mayorías, y centradas en resolver lo importante", apuntan en el PSE.

Andueza pertenece a una de las agrupaciones, la de Eibar, más potentes y movilizadas de Euskadi y "entregadas" al socialismo vasco. "Si hay una virtud que tiene es que lo institucional no le ha quitado frescura a la hora de enfrentarse a los problemas. Este conocimiento de lo institucional se traslada mucho a su día a día. A su forma de hacer y hacer y trabajar", señalan fuentes del PSE que lo conocen bien.

El exlehendakari y actual portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, definió a Andueza en un acto público como "un socialista sin complejos" y un "político valiente". "Eneko sabe cuál es nuestro camino, cuales son nuestros principios, y mantiene el rumbo firme sin que le tiemble el pulso", destacó.