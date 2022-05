La izquierda se posiciona en contra de la vuelta del rey emérito

Después de casi dos años de su huida a Abu Dabi, el rey emérito ha vuelto a España este fin de semana. Juan Carlos I se ha dejado ver en la localidad pontevedresa de Sanxenxo, levantando criticas, especialmente entre los sectores de izquierdas, que le exigen, entre otras cosas, "explicaciones".

El ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha afirmado que "estamos hablando de un delincuente acreditado" y que "toda España sabe que esa persona es un ladrón". Según el político, Juan Carlos I "admitió con sus procesos y rectificaciones ante Hacienda que había delinquido".

Garzón ha afirmado que "estamos hablando de un delincuente acreditado"

"Estamos ante la expresión más clara de la impunidad con la que se ha trabajado desde la Casa Real y desde la jefatura del Estado", ha señalado Garzón, que ha continuado: "estamos ante un proceso que ha llevado a que no tenga ninguna causa judicial en España, pero no porque sea inocente, sino por causas distintas como es que mucha de esa información se refería a los tiempos en que era inviolable, por lo tanto, protegido por las instituciones monárquicas, y en otros momentos porque el proceso judicial ha tenido la derivada que hemos conocido".

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, considera que el rey emérito "debe dar explicaciones sobre todo lo sucedido", al mismo tiempo que congratulaba a Felipe VI por "su transparencia, ejemplaridad y rendición de cuentas". Lastra ha asegurado que su partido apoya a la institución que representan los Borbones.

Iceta ha lamentado que el rey emérito haya vuelto a España "sin haber dado explicaciones"

En cambio, el ministro de Cultura y Deporte y socialista, Miquel Iceta, ha asegurado que ha viajado a Turín (Italia) para ver la final de la Champions femenina de fútbol y no a Sanxenxo porque: "No se me ha perdido nada allí este año" y ha lamentado que el rey emérito haya vuelto a España "sin haber dado explicaciones". "Convendría que una persona que ha defraudado la confianza de muchísima gente, y por su especial responsabilidad, diera explicaciones. Sería lo normal", ha asegurado en declaraciones a Catalunya Ràdio.

De la misma forma se ha pronunciado el líder de Más País, Íñigo Errejón, criticando este sábado en declaraciones a los periodistas que el rey emérito, Juan Carlos I, ha venido a España a "reírse de nosotros", y ha calificado como "una humillación nacional" el hecho de "tener que estar esperando" a que "el señor tenga la gracia de tener que dar explicaciones" a los españoles.

"¿Cuánto dinero nos hemos gastado todos los españoles en regalarle una regata a un señor que se fue de España?", se pregunta Errejón

"Nosotros le hemos preguntado al Gobierno que nos diga cuánto dinero nos hemos gastado todos los españoles en regalarle una regata a un señor que se fue de España, huyendo a una dictadura, para no tener que dar cuentas aquí ante la justicia de las cosas que había hecho, y el Gobierno de España todavía no nos ha contestado", ha valorado Errejón.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha afirmado que los poderes están "intentando tapar la corrupción de la casa real en vez de dar transparencia". Ha insistido en que la monarquía "es una institución anacrónica, antidemocrática y que, además, la casa real española si por algo se ha caracterizado en los últimos años es por estar envuelta en escándalos y que es una institución claramente vinculada con casos de corrupción".

Oposición de los vecinos

Miembros del partido nacionalista han organizado y participado en Sanxenxo una concentración de protesta y repulsa contra la presencia del rey emérito bajo el lema "Galiza non ten rei".

"Los Borbones son unos ladrones" o "Juancar, ladrón, trabaja de peón", son algunos de los cánticos que han entonado los participantes, que han recibido críticas por sus protestas por parte de alguno de los viandantes y simpatizantes con la figura del rey emérito.

El portavoz del BNG en el Congreso de los Diputados, Néstor Rego, allí presente, ha remarcado que el objetivo de esta convocatoria era "dejar claro" que "el Borbón fugado no es bienvenido en Galicia", puesto que "representa la corrupción institucionalizada" en la jefatura del Estado.