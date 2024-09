Las izquierdas acusan a Moreno Bonilla de anteponer los intereses de Feijóo a los de Andalucía tras su reunión con Sánchez

Tanto PSOE como Por Andalucía como Adelante acusaron este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), de "vaciar" el Estatuto al renunciar a negociar mejoras en la financiación de la Comunidad Autónoma directamente con el Gobierno de España. Y también de anteponer los intereses de Alberto Núñez Feijóo a los de Andalucía al rechazar el diálogo directo y bilateral con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El presidente Moreno Bonilla, que gobierna con mayoría absoluta, recibió este lunes en San Telmo a los portavoces de los partidos de la oposición. Lo hizo tres días después de haber estado en Moncloa con el presidente Pedro Sánchez e irse de allí con las manos "vacías", según expresó él mismo.

El PP que dirige Alberto Núñez Feijóo, reclama, después del acuerdo del PSC con ERC que llevó a la investidura de Salvador Illa (PSC) en Catalunya, que el presidente Sánchez convoque una Conferencia de Presidentes para hablar de la financiación de las Comunidades Autónomas.

La derecha rechaza ese acuerdo, que considera perjudicial para Andalucía. Y no acepta, después de acumular poder en las autonomías, un marco de negociación bilateral con el Gobierno de España, aun sea para avanzar en un acuerdo que llevar después al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

El presidente Moreno Bonilla no descarta incluso convocar en las calles a los andaluces frente a ese pacto. "Usaremos todos los instrumentos en ámbito político, jurídico, institucional y social y no descartamos en ningún caso que Andalucía tenga que reaccionar en la calle ante la mayor traición de la historia de la autonomía y ello con dos cómplices: María Jesús Montero y Juan Espadas", dijo Antonio Sanz, consejero de la presidencia de Moreno Bonilla.

Las posiciones son completamente opuestas en este momento, en un asunto, el territorial, contra Catalunya, que el PP cree que le sirve para recaudar votos en Andalucía. Para el Gobierno de Moreno Bonilla, el pacto ERC-PSC supone sacar de la ecuación, del reparto, al 20% de la economía española, lo que, a su juicio, perjudica a Andalucía.

El PSOE, por el contrario, no comparte que el pacto en Catalunya dañe el sistema y rechaza la dialéctica de confrontación de la derecha. Así, las izquierdas le reclaman a Moreno que exija más para la Comunidad Autónoma y que no renuncie a un ritmo bilateral, compatible con los pactos a los que se lleguen después en el CPFF y en una conferencia de presidentes.

"La estrategia del PP y de Feijóo supedita los intereses de [Moreno Bonilla]. No se habla de los intereses de los andaluces. El conflicto con Catalunya es un planteamiento grave y equivocado", afirmó Espadas.

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto manifestó que salía "preocupada" de su reunión con Moreno Bonilla porque, manifestó, el presidente "en modo alguno [está] reflexionando sobre las consecuencias de seguir exacerbando el frentismo y esa teoría infundada del agravio entre territorios y lo que supone para la convivencia, para la serenidad". "Esta es imprescindible para que abordemos el nuevo modelo de financiación", agregó.

Para Maribel Mora, de Adelante Andalucía, "los catalanes han abierto el debate de la financiación, que estaba dormida". "No estamos de acuerdo a que se renuncie a la bilateralidad. Moreno Bonilla ha dejado caer el Estatuto de Autonomía", dijo. Para Mora el encuentro entre los presidentes supone "una oportunidad perdida".

Infrafinanciación

Andalucía, según los expertos, está infrafinanciada con el sistema de financiación actual. Cada año obtiene menos fondos de los que debería. Los partidos que operan en la comunidad autónoma coinciden en este análisis. Y firmaron un acuerdo en 2018, con el PSOE en el Gobierno de la Junta y el PP en la oposición, en el que defendieron la reforma del sistema y una financiación adecuada para la Comunidad.

Este lunes se abrió una nueva polémica entre el PSOE de Juan Espadas y el PP de Juan Manuel Moreno. Espadas, primero afirmó que ese pacto de 2018 debe ser actualizado y esbozó en qué dirección: a través de un fondo que garantice que existe financiación suficiente para la sanidad, dependencia y educación en los momentos de menor recaudación; se ajuste bien la población andaluza ("siguen faltando andaluces a la hora de computar"); se reestructure la deuda que se generó por la "asfixia" de Rajoy; que se reforme el Fondo de Compensación Interterritorial y que exista un reparto de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Después, Espadas, al tratar de presionar al PP con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) dijo: "Hoy no hay un problema de financiación. En 2018 había un grave problema de financiación. Hoy, Andalucía, 2024, bate todos los récords por parte de los presupuestos del Estado. Se van a quedar cortos con las entregas a cuenta que se prevén para 2025. Son 28.500 millones de financiación. Por tanto, no es un problema de financiación que asfixie la financiación de nuestros servicios públicos. Aquí se plantea otra cosa: que no funcionen como deberían los servicios públicos".

El PP le replicó con contundencia. Dijo Antonio Sanz: "Se ha presentado como defensor del sanchismo. Ha negado cuestiones graves. Debe ser el único andaluz que niega que Andalucía tenga un problema de infrafinanciación. Pero, ¿en qué mundo vive el señor Espadas? ¿En qué está el señor Espadas que no sea en defender a Sánchez? ¿Qué es lo que le ha cambiado al señor Espadas? Si el sistema no ha cambiado y todos los años perdemos 1.500 millones, ¿de dónde se saca que no tenemos [un problema de financiación]?". Luego, Sanz llegó a afirmar: "Es incompatible ser andaluz y defender a Sánchez, salvo para Espadas, que ya no representa al PSOE sino al Partido Sanchista".

Por Andalucía, tras la reunión, reivindicó medidas que debería "aprovechar" la comunidad autónoma como la "quita de la deuda" que ha planteado el Gobierno central y "el aumento de los Fondos de Compensación Interterritorial". Y también instó a los diputados del PP que apoyen en el Congreso los PGE, "la senda de estabilidad y el techo de gasto" que el Gobierno ha remitido a las Cortes de cara a 2025, para que éste se pueda aprobar y Andalucía no pierda "cientos de millones de euros" si no sale adelante.

Por Andalucía también instó a Moreno a "revertir las rebajas fiscales para quienes más posibilidades económicas tienen en nuestra tierra, porque ese modelo no es compatible con el discurso, con pedir más recursos al Estado porque habla de falta de recursos".

Maribel Mora, de Adelante, argumentó también lo siguiente: "Si no empezamos a defender que toda la riqueza que se genera en Andalucía tribute en Andalucía, desde luego estaremos muertos". Mora se quejó de una práctica tributaria que supone que "la minería tributa en Madrid; las grandes cadenas hoteleras tributan en Madrid; los fondos de inversión con grandes extensiones de tierra tributan en Madrid; el puerto de Algeciras tributa en Madrid".

Así demandó "una reforma fiscal" que acabe con esa tendencia y apostó porque Andalucía se gobierne "por sí misma". Mora exigió a Moreno que "reivindique la deuda histórica". Durante "doscientos años", para Mora, Andalucía ha servido de "fuente de extracción de recursos como beneficios para otras comunidades".

Mora también dejó un recado para el Gobierno de Sánchez. "Ni Pedro Sánchez hace ninguna propuesta para Andalucía ni el Gobierno andaluz defiende los intereses de los andaluces haciendo propuestas concretas".