Las izquierdas miran con preocupación las consecuencias del lanzamiento de Yolanda Díaz con la mirada puesta en el 28M

Los representantes de las principales fuerzas políticas que arroparon este domingo a Yolanda Díaz en el lanzamiento de su candidatura a las próximas elecciones generales han hecho balance este lunes de la foto fija que dejó el multitudinario acto celebrado en el polideportivo madrileño de Magariños, que congregó a cerca de 5.000 personas al grito de "presidenta, presidenta".

A pesar de que la vicepresidenta segunda logró aglutinar a una amplia mayoría de formaciones y colectivos a la izquierda del PSOE (los comuns, Izquierda Unida, Más País, Más Madrid, Compromís, Alianza Verde o Equo, entre otros), la ausencia de Podemos (la principal fuerza de este espectro ideológico) ha copado un espacio importante en el análisis realizado 24 horas después.

En el marco de esta lectura política, el reparto de culpas ha estado presente en las declaraciones de los principales actores, achacando la mayoría de ellos a Podemos la responsabilidad por no acudir a la puesta de largo de Sumar con Yolanda Díaz al frente. En cualquier caso, con la mirada puesta en la cita con las urnas anterior a las generales (la convocatoria de las municipales y autonómicas del 28 de mayo), la preocupación por esa falta de unidad total gana enteros entre las izquierdas.

Podemos lamenta que Díaz "no apueste por la unidad"

La formación morada ha tratado de quitarse de encima toda la presión dejando la pelota en el tejado de Yolanda Díaz, quien "tiene en sus manos decidir si quiere ser la candidata de la unidad", como ha señalado el portavoz de Podemos, Pablo Fernández. Los morados insisten en que su voluntad sigue siendo la de llegar a un acuerdo en torno a la celebración de primarias abiertas, pues entiende que para revalidar el Gobierno de coalición, en el que apuestan por ser la "fuerza mayoritaria", "la unidad es la condición de posibilidad".

Después de las palabras verbalizadas en una entrevista a El País por la aspirante a ser la primera presidenta del Gobierno (Yolanda Díaz ha negado que fuera un "fracaso" acudir a la cita de las generales por separado), Podemos no ha dejado pasar la ocasión para visibilizar su "sorpresa" y "preocupación". "No ir juntos a las elecciones es un fracaso", ha remachado Pablo Fernández.

Yolanda Díaz reprocha a Podemos su ausencia

En cualquier caso, la propia Díaz también ha manifestado seguir con la mano tendida. "A mi me gustaría que estén [en relación a Podemos] y no hay ninguna razón para no estar porque las diferencias en política se muestran en los programas de país y de Gobierno, y cuando no hay diferencias en eso, uno y una tiene que estar salvo que tenga otros intereses. Pero insisto, creo que si no hay diferencias en el proyecto de país, no hay ninguna excusa para no estar", ha apostillado en unas declaraciones realizadas en La Cafetera.

En este sentido, ha reprochado a los morados su ausencia en el acto de este domingo. "Ha de ser Podemos quien debe explicar por qué en un día que era importante para España, un día alegre como han podido ver ustedes, ellos no estaban", ha lamentado en La hora de la 1.

En cuanto al anhelo del partido de Ione Belarra para que la vicepresidenta haga campaña por este, Díaz sigue sin desvelar a quién apoyará en unos comicios locales y autonómicos en los que Unidas Podemos (la coalición de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde) compite con Más Madrid, Compromís (País Valencià), Mes (Balears) o la Chunta (Aragón). "No sé en qué lugares estaré, pero en algunos sitios, sí", se ha limitado a decir.

IU afea que los candidatos de Unidas Podemos no acudieran

Precisamente, los compañeros de viaje de Podemos de cara al 28M sí se sumaron al cónclave de la denominada izquierda transformadora. IU estuvo representada por su coordinador federal y ministro de Consumo, Alberto Garzón, y Enrique Santiago, diputado por IU y secretario general del PCE, entre otros. También, Alianza Verde por medio de Juantxo López de Uralde.

Si bien, los candidatos ya definidos de Unidas Podemos para la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, Alejandra Jacinto y Roberto Sotomayor, respectivamente, no acudieron por una decisión "unilateral" de Podemos. "No nos han dejado participar en esa decisión", ha lamentado Santiago, a quien le parece una "irresponsabilidad" la ausencia de ambos aspirantes. "Este acto se tendría que haber utilizado para poner en valor a todos los candidatos".

Y es que, según ha explicado en El Tablero, "era evidente que Yolanda Díaz iba a saludar a todas las fuerzas políticas asistentes", entre las que estaban las aspirantes de Más Madrid en la Comunidad, Mónica García, y el Ayuntamiento, Rita Maestre. "Hemos insistido en que tenían que ir, pero Podemos ha elegido por Izquierda Unida, dejando un hueco tremendo y una situación desde el punto de vista electoral nada favorable", ha afeado Enrique Santiago.

No obstante, tanto Santiago como Garzón han pedido tomar nota y han invitado a Podemos a sumarse. "No es tiempo de crear trincheras, sino de sumar. La izquierda es plural y habrá diferencias que canalizar y debatir. Y para eso debemos renunciar a argumentos que, útiles desde la cohesión interna, nos cierran posibilidades para un futuro compartido", ha comentado este último en Twitter.

Mónica García ha reivindicado su autonomía en Madrid y ha hecho gala de su "sintonía" con Sumar, mientras que el alcalde de València y coportavoz de Compromís, Joan Ribó, ha destacado que en el lanzamiento de Díaz estaban "todos menos uno" y ha confiado en que en un futuro "estemos todos", en alusión a Podemos.

Por su parte, los socialistas se congratulan del paso dado por Yolanda Díaz y no esconden su deseo de ver a Podemos integrado en este proyecto. "Nuestro respeto a Sumar y a esas fuerzas a la izquierda del PSOE que ayer iniciaron ese camino político. Es una muy buena notica para España y para todos lo votantes progresistas que todas esas fuerzas variadas a la izquierda del PSOE se organicen y vayan unidas a las las elecciones, y sería todavía mejor noticia que fueran unidas todas las fuerzas a la izquierda del PSOE sin excepción", ha sostenido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Un día después de este anuncio que se hizo esperar nueve meses, el análisis del mismo entre las diferentes fuerzas de izquierda no despeja el camino hacia una hipotética unidad a la izquierda del PSOE para las elecciones generales. Y todo ello con la importante cita del 28M a la vuelta de la esquina.