Podemos lamenta que Yolanda Díaz "no apueste por la unidad": "No ir juntos a las elecciones es un fracaso"

Podemos ha lamentado este lunes las palabras de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, después de haber anunciado oficialmente su intención de convertirse en la primera presidenta del Gobierno. Tras el acto masivo de este domingo, en el que la candidata de Sumar escenificó la unidad al posar junto a representantes de más de una decena de formaciones, pero sin Podemos, la dirigente ha negado que fuera un "fracaso" acudir a la cita de las generales por separado.

"En absoluto sería un fracaso. Los movimientos ciudadanos los decide la gente, y yo sé que Sumar va a ser el revulsivo de la política española en este tiempo. Lo tengo clarísimo", señaló Díaz en una entrevista a El País. En este sentido, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha lamentado estas palabras en la habitual rueda de prensa de los lunes desde la sede de la formación morada en Madrid.

"Nos ha preocupado que no haya apostado de forma rotunda por la unidad. El hecho de que diga que no sería un fracaso no ir juntos a las elecciones sí que sorprende, pero seguimos con la mano tendida", ha aseverado el procurado de Unidas Podemos en las Cortes de Castilla y León. "No ir juntos a las elecciones es un fracaso. Además, esto es lo que demanda la sociedad progresista", ha remachado posteriormente con contundencia.

Cabe recordar que Podemos se ausentó del acto de este domingo después de que Yolanda Díaz rehusara cerrar un acuerdo bilateral que incluyera unas primarias abiertas. Y en esas siguen en la formación morada, que echa la pelota en el tejado de la líder de Sumar. "Las elecciones municipales y autonómicas del 28M son claves y estratégicas, y en eso estamos trabajando, por lo que espero que en las próximas semanas o meses lleguemos a un acuerdo de cara a las generales. Está en manos de Yolanda y tiene que decidir si quiere ser la candidata de la unidad", ha añadido.

Podemos ha insistido en que su voluntad es la de llegar a un acuerdo, ya que su objetivo "ineludible" es revalidar el Gobierno de coalición, en el que apuestan por ser la "fuerza mayoritaria". Para ese fin, "la unidad es la condición de posibilidad". "Nos encantaría ver a Yolanda Díaz hacer campaña por nosotros", ha repetido acerca de las próximas elecciones, "cruciales" a su entender, ya que para revalidar el Gobierno "tiene que haber un buen resultado en el 28M".

Pablo Fernández ha comenzado la rueda de prensa "saludando" que Díaz "haya logrado organizar su espacio político y haya decidido ser la candidata a la presidencia". En cualquier caso, ha ahondado en que Sumar y Podemos son "espacios políticos diferentes".

Preguntado por las diferencias, ha recordado los episodios en los que Yolanda Díaz y las ministras de Podemos en el Gobierno, Ione Belarra e Irene Montero, han nadado en direcciones contrarias o, al menos, no han compartido la misma opinión sobre ciertos temas. "No es una exclusiva decir que son espacios políticos diferentes", ha sostenido. Pese a todo, en Podemos siguen teniendo claro que es Yolanda Díaz quien tiene que decidir si quiere ser la "candidata de la unidad".

Asimismo, Pablo Iglesias, confundador de Podemos, había dejado claro previamente en Rac-1 que sería "una tragedia electoral y política" que Sumar no tuviera en cuenta a la formación morada de cara a las generales. También, el ex vicepresidente segundo ha avisado: "Si quieren ir solos, que es legítimo, porque creen que Podemos resta y no suma, que lo digan. Vemos que los partidos de Sumar se van posicionando en que es mejor ir sin Podemos y yo creo que eso es un error".

Por su parte, la propia vicepresidenta segunda ha señalado en otra entrevista en La hora de la 1 que "ha de ser Podemos quien explique por qué en un día tan importante para España, no estaban". Asimismo, sobre el acuerdo exigido por la formación morada, Díaz ha aclarado que ningún otro representante de la izquierda alternativa "ha pedido condiciones para asistir a este acto", y ha defendido que no tiene diferencias "en la conformación de primarias".